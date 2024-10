Aria di test e di successo in casa Tesla: DHL ha sviluppato un test per il nuovo Tesla Semi, ovvero un camion pesante, da trasporto e rigorosamente all’insegna dell’elettrico. Il risultato è assolutamente sorprendente, dato che il Semi, secondo quanto riportato dal sito web di DHL, ha percorso oltre 4.000 chilometri. A coronamento di questo dato, oltretutto, si registra un percorso di circa 600 chilometri, in cui il mezzo di trasporto dell’azienda di Elon Musk si presentava a pieno carico, trasportando un complessivo di 34.000 kg lordi. DHL si è mostrata entusiasta per questo test, dato che questo Tesla Semi ha compiuto moltissimi chilometri effettuando una sola ricarica.

Tesla Semi, i dati sul consumo e riscontri

Come dicevamo precedentemente, DHL si è mostrata assolutamente entusiasta, questo perché il Tesla Semi ha registrato un consumo medio di 1,72 kWh, viaggiando all’incirca oltre gli 80 chilometri orari per più della metà del percorso. Tesla, inoltre, aggiunge che il Semi, il quale presenta un pacco batterie da circa 900 kWh, offre un’autonomia di 400 o 800 km a pieno carico, a seconda della versione scelta. Il responsabile dell’ingegneria del nuovo Tesla Semi, Dan Priestley, in una recente conferenza, ha evidenziato ulteriori dettagli: in primis è da segnalare un tasso di operatività del 95%, che include sia la manutenzione programmata che non.

Una specifica davvero interessante e che ha portato DHL ha ragionare sull’ingresso del Tesla Semi nella sua batteria di mezzi sin dall’inizio della produzione del nuovo camion elettrico, datato 2026 presso la Gigafactory Nevada di Tesla. In conclusione, lo stesso Priestley, ha aggiunto che un singolo veicolo ha superato i 400.000 km in soli 18 mesi di servizio. Dei dati incoraggianti, dei riscontri, anche esterni, che si allenano alle aspettative e Tesla può senz’altro esser soddisfatta della resa del suo nuovo ed economico Tesla Semi. Un tocco di novità, di elettrico e di sostenibilità.