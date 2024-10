La casa cinese HONOR ha appena lanciato sul mercato due nuovi modelli di smartphone Android di fascia economica. Stiamo parlando dell’X5b e l’X5b Plus. Entrambi i dispositivi sono alimentati dallo stesso chipset MediaTek Helio G36, progettato per offrire prestazioni basilari per chi non cerca una potenza troppi estrema. Ma piuttosto una buona esperienza d’uso per attività quotidiane. Le due versioni si presentano con uno schermo LCD da 6,56 pollici a risoluzione HD. Insieme ad una frequenza di aggiornamento di 90Hz per una visualizzazione più fluida. La parte superiore dello schermo è caratterizzata da un notch a goccia. Al cui interno troviamo una fotocamera frontale da 5 megapixel. Già sufficiente per selfie e videochiamate.

HONOR news: differenze nelle fotocamere e capacità di memoria

Nonostante le somiglianze, HONOR X5b e X5bPlus si distinguono per la fotocamera principale. In particolare l’X5b Plus è dotato di un sensore da 50MP. Mentre il modello standard si limita a un obiettivo principale da 13MP. Entrambi includono inoltre una fotocamera macro aggiuntiva da 0,8 megapixel, utile per primi piani ma con prestazioni limitate. La capacità di memoria varia tra i due modelli. L’X5b offre 4GB di RAM e 64GB di spazio di archiviazione. Invece l’X5b Plus raddoppia lo spazio interno a 128GB. Tutti e due supportano comunque schede microSD, permettendo di espandere ulteriormente la memoria.

I nuovi smartphone sono anche dotati di una generosa batteria da 5.200mAh. La quale garantisce una buona autonomia per l’uso quotidiano. Per quanto riguarda i prezzi, HONOR X5b è proposto a circa 75€, mentre l’X5b Plus è disponibile a circa 97€. Inizialmente introdotti nel mercato mediorientale, i due modelli potrebbero essere distribuiti a breve anche in altri Paesi. È probabile infatti che seguiranno la scia dei precedenti X6b già diffusi globalmente. Insomma, per chi non cerca prestazioni troppo elevate questi dispositivi rappresentano la scelta ideale, con un ottimo rapporto qualità prezzo.