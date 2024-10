A partire dal 14 ottobre 2024, CoopVoce ha lanciato una nuova offerta denominata Evo 20. Questa proposta è rivolta ai nuovi clienti che richiedono la portabilità del numero e si presenta con condizioni particolarmente vantaggiose. Al costo di soli 4,90€ al mese, la promo include minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS e 20Giga di traffico dati in 4G. L’attivazione, disponibile fino al 20 ottobre 2024, avviene online, con il primo mese completamente gratuito.

Rete TIM e novità in arrivo per CoopVoce

Questa soluzione segue il modello della precedente Evo 50. La quale al costo di 5,90€ offriva un pacchetto simile, ma con 50GB di dati. Come la precedente, anche la Evo20 è attivabile esclusivamente online. CoopVoce ha anche reso disponibile l’uso delle eSIM, offrendo così un’opzione digitale senza la necessità di una scheda fisica. Da luglio 2024, è possibile identificarsi per l’attivazione utilizzando SPID, riducendo così i tempi di attesa per la verifica.

CoopVoce opera come Full MVNO sulla rete TIM. Così da poter garantire ai propri clienti una velocità di navigazione che arriva fino a 150Mbps in download e 50Mbps in upload, secondo quanto riportato sul sito ufficiale. È però da considerare che questi dati non sono stati aggiornati di recente. Un’ altra importante novità riguarda l’annuncio, da parte dell’operatore, del passaggio anche sulla rete Vodafone. Cosa che sarà prevista per l’autunno 2024, insieme all’introduzione del servizio 5G.

Sul fronte della connettività in Europa, i clienti CoopVoce possono utilizzare l’offerta Evo 20 anche in Roaming UE, con un limite di 15Gb di dati al mese. Qualora si superino i Giga disponibili, la navigazione verrà bloccata. Ma tramite l’app sarà possibile rinnovare l’offerta in anticipo per continuare a navigare senza costi aggiuntivi. Ancora, se siete curiosi di conoscere altre proposte messe a disposizione dall’operatore in questo periodo vi consigliamo di consultare il suo sito web ufficiale. Ogni altra soluzione telefonia è studiata per soddisfare anche i clienti più esigenti.