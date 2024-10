Tesla ha scelto lo scenario del Salone di Parigi per svelare la nuova Model Y nella configurazione a sette posti. La vettura elettrica di Elon Musk si dota di una terza fila di sedili per aumentare di due persone il numero totale di occupanti.

Nonostante fosse da tempo disponibile negli Stati Uniti, questa variante non è mai stata ufficializzata per l’Europa, almeno fino ad oggi. In seguito alla presentazione, il SUV elettrico in questa nuova versione è già disponibile sul configuratore ufficiale di Tesla attivo nel nostro Paese.

La possibilità di poter ospitare fino a sei passeggeri oltre il guidatore non si avrà su tutte le versioni disponibili in gamma. Infatti, Tesla ha limitato questa opzione alla Model Y esclusivamente nella variante Dual Motor Long Range.

Tesla aggiorna la Model Y introducendo nel nostro Paese l’opzione di inserire la terza fila di sedili con sul SUV elettrico

Sebbene non sia chiaro il motivo di questa limitazione, il debutto della versione a sette posti permette di aprire nuovi scenari di utilizzo per il SUV elettrico. Tesla conferma la massima versatilità della vettura sia per quanto riguarda l’aumento dei posti che per lo spazio di carico.

L’azienda di Elon Musk ha volutamente realizzato ogni sedile posteriore per essere ribaltabile singolarmente e questa scelta si ripercuote positivamente sullo spazio di carico. In questo modo, è possibile trasportare bagagli e oggetti ingombranti senza preoccuparsi troppo dell’ingombro. Inoltre, il portellone posteriore permette un accesso facilitato al pianale del vano bagagli, semplificando il carico e lo scarico.

Con la terza fila di sedili, la capacità totale di carico è di 363 litri mentre abbattendoli si raggiungono i 750 litri. Con entrambe le file posteriori abbassate, la Tesla Model Y raggiunge i 2.000 litri di capacità per tutto quello di cui gli utenti possono avere bisogno.

L’opzione per raggiungere i sette posti totali è disponibile a 2.500 euro in più sul prezzo di listino della versione a 5 posti. La cifra necessaria per acquistare una Model Y Dual Motor Long Range a 7 posti è di circa 55.500 euro.