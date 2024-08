Tesla Model Y RWD è l’auto più economica del gruppo Tesla, disponibile a partire da 42’690 euro o 473 euro in leasing, senza considerare i vari ed eventuali ecoincentivi attualmente disponibili. Un’auto che ci era piaciuta tantissimo, dato che avevamo già provato la dual motor, ma in questo periodo abbiamo avuto l’occasione di testare la versione depotenziata con trazione posteriore. Scopriamola meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Esterni

Da un punto di vista puramente estetico la vettura non si discosta quasi di nulla dalla dual motor di cui vi abbiamo parlato in passato, per questo motivo non vi racconteremo troppi dettagli. I cerchi, nella nostra versione, sono da 19 pollici, con relativamente pochi dettagli e tratti distintivi dagli altri modelli.

Come tutte le Tesla, anche il modello recensito integra nella parte anteriore un altro piccolo bagagliaio, esattamente al di sotto del cofano, dove poter stivare ben due trolley affiancati, data la presenza del motore sull’asse delle ruote posteriore. Il bagagliaio posteriore è elettroattuato, con dimensioni generose e comodi pozzetti nelle parti laterali (ad esempio per stivare delle bottiglie di vetro), a cui si aggiunge un ulteriore pozzetto nella parte più bassa, dove è possibile inserire cavi di ricarica o simili. Il tutto porta ad una capacità di 854 litri, abbattendo i sedili si possono raggiungere 2158 litri.

Come camperizzarla

Volete camperizzare la vostra Tesla Model Y RWD? sul sito ufficiale dell’azienda potete trovare l’accessorio che stavate cercando: un materassino che vi permetterà di dormire in ogni luogo. Questi viene commercializzato con un comodo borsone per facilitare il trasporto, così da rendere molto più semplice la vita dell’utilizzatore. Dopo averlo rimosso dalla custodia per il trasporto, basta srotolarlo, estrarre il caricatore automatico incluso in confezione per il gonfiaggio (collegabile alla porta 12V presente nel bagagliaio), ed attendere quei 5 minuti necessari per il gonfiaggio (dopo aver ovviamente premuto il tasto di accensione). L’accessorio è sicuramente molto utile e comodo, proprio perché creato su misura per la vettura, capace quindi di seguire perfettamente le sue forme senza perdere nemmeno un centimetro.

Montato il tutto è possibile affidarsi ad alcune funzioni dell’auto per completare la camperizzazione, esiste una modalità Camp, con la quale l’auto resterà attiva (compresa l’aria condizionata e riciclo dell’aria) fino ad una carica residua del 20%, sottolineando che anche tutte le prese della vettura resteranno attive, in modo tale da poterne usufruire durante la permanenza all’interno del veicolo.

Nel momento in cui dovrete smontare il materassino non temete, Tesla ha pensato ad una soluzione davvero molto comoda. La bocchetta a cui è stata collegata la pompa per il gonfiaggio può semplicemente venire ruotata; a questo punto basterà ricollegare la pompa, accenderla nuovamente, ed in automatico il sistema provvederà a sgonfiare completamente il materassino (sempre in massimo 5 minuti).

Motore e Autonomia

Tesla Model Y RWD ha un motore completamente elettrico con una potenza di 204 cavalli (150 kW) ed una accelerazione da 0-100 km/h in circa 6,9 secondi, velocità massima 217 km/h e, come vi anticipavamo, è la versione depotenziata con un solo motore, che comunque non va ad incidere in nessun modo sulle prestazioni, essendo una vettura sempre scattante e performante.

L’autonomia, in ciclo misto, può raggiungere fino a 455 km, grazie alla capacità della batteria di 55kWh, con consumi ridottissimi, pari a 15,7 kWh ogni 100km, sfruttando tutta la tecnologia di bordo e l’utilizzo quasi esclusivo in one-pedal, ovvero senza l’ausilio del freno. L’altro aspetto da tenere in considerazione è sicuramente la velocità di ricarica, collegandosi ad una supercharger si possono immettere 170 kW, con soli 15 minuti di collegamento si avranno circa 240km di autonomia.

Infotainment e Guidabilità

Le differenze rispetto agli altri modelli che abbiamo recensito, nonostante Tesla continui ad aggiornare il software, sono pressoché minime, per questo motivo vi rimandiamo ad esempio alla seguente recensione per maggiori dettagli. Qualche piccola chicca può essere il vedere i chilometri residui semplicemente cliccando sulla percentuale della batteria, oltre che la possibilità di creare i propri profili che si settano in automatico ogni volta.

Tesla Model Y RWD gode di un sistema di telecamere molto completo e funzionale, la guidabilità, nonostante le dimensioni generose, è sempre eccezionale da ogni punto di vista. La vettura si guida molto bene sia in città che fuori città, tiene perfettamente la strada ed è anche decisamente comoda per i viaggi lunghi. Uno degli aggiornamenti prevede la visualizzazione sulla mappa dell’eventuale presenza di autovelox, oltre a tutor autostradali con calcolo della velocità media dall’inizio alla fine degli stessi.

Tesla Model Y RWD – conclusioni

Spesso ci avete chiesto se le auto elettriche, Tesla in questo caso, fossero più affidabili delle corrispettive termiche. La risposta potrebbe essere in parte positiva, per il semplice fatto che sono assenti tante componenti meccaniche che spesso sono a rischio rottura o richiedono sostituzione/manutenzione da personale qualificato. Se non vi fidate delle statistiche o della scienza, sappiate che Tesla offre 4 anni di garanzia o 80’000 km per quanto riguarda l’autovettura, mentre per la batteria e il motopropulsore, la garanzia si estende fino a 8 anni o 160’000 km.

In conclusione Tesla Model Y RWD è una garanzia, il motivo per cui ad oggi è una delle vetture elettriche più vendute in assoluto nel globo, e onestamente sono molto alla portata e alla luce di tutti. Un’auto fantastica, che si guida benissimo, ma senza ombra di dubbio è l’auto più tecnologica in commercio.