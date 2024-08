Tesla Model Y 2025: grande restyling per il SUV elettrico

La Tesla Model Y, il SUV elettrico più venduto al mondo, è pronta a cambiare. L’auto elettrica del brand di Elon Musk farà presto un grande passo avanti con un restyling completo. Anche se già com’è ha avuto grande successo, Tesla ha deciso di rinnovare questo modello. Cerca così di mantenere la sua posizione di leader nel mercato, restando a galla in un periodo dove la concorrenza è sempre più agguerrita. Elon Musk e il suo team cercano anche di superare il recente calo delle vendite puntando il tutto sul SUV rinnovato. Daranno alla clientela un auto ancora più efficiente e tecnologicamente avanzata.

Il CEO di Tesla aveva contrariamente dichiarato che la Model Y non avrebbe ricevuto aggiornamenti. L’azienda doveva anzi concentrarsi su nuovi lanci. Tuttavia, i primi render del restyling, noti come Project Juniper, mostrando un design rivisitato che contraddice le stesse parole del CEO. La nuova Model Y punta a migliorare non solo l’estetica, ma anche le prestazioni aerodinamiche e l’efficienza.

Più autonomia e efficienza per il restyling Tesla

La Model Y da quando è atterrata sul mercato non ha visto grandi aggiornamenti. Il suo primato nell’autonomia è stato sfidato da concorrenti come la Skoda Enyaq e la Peugeot e-3008, che danno maggiore autonomia ma prezzi inferiori e forse proprio questo ha portato la società ad alzare la posta. Il restyling porterà per la Tesla un frontale ridisegnato, fari e paraurti ottimizzati per ridurre la resistenza aerodinamica. Questi miglioramenti potrebbero trasformare il SUV facendogli raggiungere un coefficiente di resistenza molto elevato, forse il migliore. In tal modo si avrebbe anche un aumento dell’autonomia e dell’efficienza energetica.

Ovviamente il restyling non coinvolge solo la parte esterna della Tesla. La console centrale sarà ridisegnata, verranno introdotti nuovi materiali di alta qualità e, molto probabilmente, sarà aggiunto un touchscreen posteriore da 8,0 pollici, come quello presente nella nuova Model 3. Sul fronte delle prestazioni, la versione Performance potrebbe beneficiare di un notevole incremento di potenza, consolidando ulteriormente il suo appeal. La velocità, inoltre, di ricarica da 250 kW rimarrà uno dei punti di forza della Model Y Tesla. I tempi saranno sempre più rapidi per accontentare la clientela.