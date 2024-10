Hyundai Inster Cross: l'elettrica compatta adatta all'off-road

La Hyundai Inster Cross è finalmente ufficiale. Dopo l’anteprima della versione standard, Hyundai ha presentato una variante che strizza l’occhio al mondo dell’off-road. Ma cosa offre in più questo modello? La casa coreana ha deciso di puntare su un design “outdoor-friendly”, con elementi che richiamano l’avventura e la vita all’aria aperta.

I nuovi paraurti massicci, le minigonne laterali e i passaruota neri in rilievo della Hyundai danno subito un’aria più robusta alla piccola elettrica. I cerchi in lega da 17 pollici, inoltre, ne completano l’estetica. Non mancano le barre portatutto sul tetto, che diventano di serie in questa versione Cross, con l’opzione di aggiungere un portapacchi per chi non rinuncia ad attrezzature ingombranti. Chi cerca un’auto urbana ma dal carattere avventuroso troverà tutto quello che serve, compreso un look distintivo grazie al nuovo colore Amazonas Green Matte.

Interni e tecnologia avanzata per la nuova versatile Hyundai

Gli interni non sono stati trascurati. La Hyundai Inster Cross punta su una combinazione di tessuti in grigio e dettagli in giallo lime, donando all’abitacolo un tocco di freschezza. La vera forza? La versatilità. Tutti i sedili possono essere abbattuti e ripiegati, incluso quello del conducente. Si ha bisogno di più spazio per caricare oggetti lunghi? Nessun problema. I sedili posteriori sono anche scorrevoli e reclinabili.

Il motore elettrico rimane lo stesso della versione standard. Si hanno infatti “i soliti” 115 CV e una batteria da 49 kWh. Quest’ultima è capace di offrire fino a 360 km di autonomia. Con una ricarica rapida, può passare dal 10% all’80% in soli 30 minuti. Non è il massimo della praticità? Hyundai non ha poi risparmiato sugli ADAS. La Inster Cross è dotata di sistemi come lo Smart Cruise Control e l’Highway Driving Assist, perfetti per viaggi più sicuri. Chi cerca un’auto compatta ma attrezzata per affrontare qualsiasi situazione troverà nella Inster Cross una risposta convincente. Quando sarà disponibile? Gli appassionati dovranno attendere fino alla fine del primo trimestre del 2025. E i prezzi? Ancora un’incognita, ci spiace.