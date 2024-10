WhatsApp sta attuando un’importante evoluzione per migliorare l’esperienza utente nella fruizione dei video, in particolare per gli utenti iPhone con iOS. Con la nuova versione 24.20.78 dell’app di messaggistica di Meta, gli utenti possono ora approfittare di due funzionalità che promettono di rendere la visualizzazione dei contenuti video più fluida e personalizzata.

Velocizzare i video e aumentare la flessibilità su WhatsApp

La prima novità riguarda la regolazione della velocità di riproduzione dei video. Gli utenti potranno ora accelerare i video fino a 1,5x o 2x, una funzione già adottata per i messaggi vocali. Questa opzione si rivela particolarmente utile per coloro che desiderano ottimizzare i tempi di visione, permettendo di consumare rapidamente contenuti che non richiedono una particolare attenzione o che tendono a essere lenti. Ad esempio, molti utenti preferiscono visualizzare tutorial o video informativi in modo spedito, per assorbire le informazioni senza dover attendere a lungo.

La seconda funzionalità è l’introduzione della modalità picture-in-picture. Questa innovazione consente di ridurre a icona la finestra del video, mantenendo così la possibilità di navigare tra le chat e utilizzare l’app senza interruzioni. Un pulsante dedicato, situato accanto alla barra di riproduzione, rende l’attivazione di questa modalità semplice e immediata, garantendo un’esperienza di visione continua. Gli utenti possono ora chattare, inviare messaggi e navigare in altre conversazioni mentre il video continua a essere riprodotto nell’angolo dello schermo.

Inoltre, la finestra picture-in-picture è dotata di controlli di riproduzione essenziali, che permettono di mettere in pausa, avanzare o tornare indietro nel video. Questa funzionalità offre un livello di flessibilità senza precedenti, che si sposa perfettamente con lo stile di vita frenetico degli utenti moderni.

È importante notare che questa funzionalità sarà compatibile con iOS 14 e versioni successive, in quanto l’API necessaria è stata resa disponibile agli sviluppatori con iOS 14. Le nuove funzionalità stanno attualmente venendo rilasciate gradualmente e saranno accessibili a tutti gli utenti iOS nel giro di poche settimane. Con queste innovazioni, WhatsApp si propone di rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più attento alla flessibilità e alla qualità della propria esperienza digitale, contribuendo così a un utilizzo più intuitivo e personalizzato della piattaforma.