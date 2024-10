Redmi ha presentato lo scorso maggio il Pad Pro in Cina. Si tratta del tablet più potente mai realizzato dal brand grazie alla presenza del SoC Snapdragon 7s Gen 2. Tuttavia, le nuove indiscrezioni trapelate in rete lasciano intendere che l’azienda abbia in cantiere un nuovo device pensato per il gaming.

Stando a quanto rivelato da Digital Chat Station su Weibo, il prossimo tablet di Redmi sarà caratterizzato da un display LCD e un design compatto. Il device è attualmente nella fase di sviluppo e il possibile lancio potrebbe avvenire nel corso del 2025.

La particolarità del dispositivo, tuttavia, è la presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 8. Purtroppo, il leaker non specifica la generazione del chipset utilizzato ma possiamo provare ad immaginare quale sarà il SoC scelto dal brand.

Redmi si sta preparando a presentare nei prossimi mesi un tablet da gaming spinto dal SoC Qualcomm Snapdragon 8

Se Redmi dovesse sfruttare le sinergie con Xiaomi, il tablet potrebbe essere ispirato alla serie Pad 7 in arrivo nei prossimi mesi. Questa famiglia sarà composta da due modelli, il Pad 7 e il Pad 7 Pro che equipaggeranno rispettivamente i SoC Snapdragon 8 Gen 2 e Snapdragon 8 Gen 3.

Inoltre, bisogna anche considerare che il tablet da gaming di Nubia, il Red Magic Nova, monta proprio lo Snapdragon 8 Gen 3 nella variante Leading Version. Questa versione presenta un leggero overclock per garantire prestazioni superiori rispetto alla variante base.

Tenendo conto di questi due dispositivi, possiamo immaginare che il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 sarà la componente principale. Il Redmi sceglierà questo chipset per il proprio tablet da gaming anche considerando che la Generazione 4 non è ancora stata presentata ufficialmente e il tablet è ormai prossimo al lancio.

Infatti, si tratta di una piattaforma hardware nota all’interno del gruppo Xiaomi, che non necessità di sviluppi o lavorazioni particolari. Inoltre, è una soluzione adottata anche dai competitor, quindi in linea con la tipologia di prodotto e le prestazioni attese.

Purtroppo, non ci sono ulteriori informazioni a riguardo e non resta che attendere maggiori dettagli da parte dei leaker che, certamente, non tarderanno ad arrivare.