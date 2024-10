Lo sviluppo di Apple Intelligence procede presso i laboratori dell’azienda di Cupertino e gli utenti non vedono l’ora di poter utilizzare il sistema di Intelligenza Artificiale sui propri iPhone, Mac e iPad. Tuttavia, il rilascio delle funzionalità avverrà a scaglioni, non appena le feature saranno ottimizzate dai tecnici della mela.

Il brand è stato chiaro su questo punto e le prime se feature sono previste entro la fine di questo mese. Inoltre, dopo il rilascio, l’azienda della mela lavorerà per integrare Apple Intelligence all’interno di Siri. Questo processo potrebbe richiedere ulteriori mesi di sviluppo, portando l’attesa di un servizio quasi completo al 2025.

Tuttavia, un recente report sembra indicare che Apple potrebbe rallentare lo sviluppo di Apple Intelligence in maniera importante. Il motivo sarebbe da ricercare nelle vendite dei nuovi iPhone 16. Gli analisti indicano che i nuovi flagship della mela stanno facendo registrare un andamento in linea con quello degli iPhone 15 di scorsa generazione.

Gli iPhone 16 vendono meno di quanto sperato dall’azienda della mela e uno dei motivi potrebbe essere lo scarso interesse per Apple Intelligence

Sebbene questa notizia potrebbe sembrare incoraggiante, tra i dati si nasconde un problema. L’azienda della mela ha chiarito che per accedere alle funzionalità di Apple Intelligence è necessario essere in possesso di un iPhone 16 dotato di un processore più potente e prestazionale.

Questo fattore avrebbe dovuto portare all’incremento delle vendite della nuova generazione ma ciò non si è verificato. L’andamento delle vendite è simile allo scorso anno, a conferma che Apple Intelligence non può essere considerata una killer feature in grado di spostare il mercato.

A Cupertino si aspettavano un incremento delle vendite fino al 10%, evento che non si è verificato. Di conseguenza, lo sviluppo dell’IA della mela è stato rallentato in attesa che i prossimi iPhone possano supportare feature più importanti.

Ne consegue che l’integrazione con l’Intelligenza Artificiale di Apple potrebbe subire un ritardo ed essere rinviata al 2026 o addirittura al 2027. Secondo gli analisti, solo tra due o tre anni l’Intelligenza Artificiale potrebbe diventare un fattore determinante nella scelta di un nuovo smartphone. Per il momento, l’azienda si concentrerà sul rilascio di nuovi device che faranno parlare di sé per le proprie caratteristiche tecniche.