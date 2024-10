Quando si parla della casa automobilistica Tesla non si fa riferimento solamente ad un costruttore che punta a portare sul mercato auto efficienti e confortevoli ma anche di una realtà che mette al centro della sua filosofia gli automobilisti. Non a caso, per andare incontro alle esigenze di utenti che posseggono una vettura elettrica Tesla lavora ormai da tempo ad una rete di ricarica eccellente. L’efficienza raggiunta con una rete capillare di Supercharger consente agli automobilisti di poter accedere ad un servizio ottimale.

Non dimentichiamo che da pochissimo tempo Tesla ha deciso di rilasciare un nuovo aggiornamento che vanno ad ottimizzare ulteriormente il servizio offerto dai Supercharger. Scopriamo dunque maggiori dettagli nel corso di questo articolo.

Tesla: al servizio degli utenti con i Supercharger

Lo sviluppo di una rete di ricarica efficiente, accessibile anche ad automobilisti in possesso di una vettura non a marchio Tesla, fa parte di un’importante strategia. Se facciamo riferimento ad alcuni dati recentemente diffusi otteniamo la conferma sull’ottimo lavoro portato a termine dalla casa automobilistica di Elon Musk. Nello specifico, l’account Tesla Charging presente su X ha reso noto che durante l’ultimo trimestre sono stati messi a disposizione 2.800 nuovi Supercharger. Risultato che segna una crescita della rete di ricarica pari al 23% su base annua.

Sulla base degli stessi dati, alcune stime effettuate mostrano che la casa automobilistica statunitense sia riuscita ad attivare un totale di circa 62.400 Supercharger. I traguardi e i risultati di Tesla non terminano qui. Stiamo infatti parlando di una rete di punti di ricarica che nel corso del terzo trimestre del 2024 è riuscita a erogare un totale di ben 1,4 TWh di energia. Non a caso, dunque, si tratta di un risultato che segna una crescita pari al 27%. Non ci resta che attendere ulteriori novità riguardanti la casa costruttrice statunitense e tutti i suoi progetti che continuano a conquistare gli appassionati del brand.