Il prossimo 5 settembre, Nubia alzerà il sipario sul suo nuovo tablet da gaming, il “Red Magic Pad”. Il quale sembra essere destinato a prendere il posto del modello lanciato nell’estate del 2023. Il nuovo dispositivo è pensato appositamente per gli appassionati di giochi mobili . Promette poi prestazioni elevate grazie al processore Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm. Lo stesso che alimenta i recenti smartphone RedMagic 9S Pro e 9SPro+. Nubia ha scelto di puntare su un chipset all’avanguardia. Garantendo così un’esperienza di gioco molto più fluida e dinamica.

Nubia: strategia di espansione nel settore del gaming

L’annuncio è stato accompagnato da un’immagine promozionale che lascia intravedere due versioni del tablet. I quali sembrano differire nelle dimensioni dello schermo. Ciò suggerisce che Nubia potrebbe proporre il RedMagicPad in due varianti, con specifiche e prezzi differenti. Invece, per quanto riguarda i dettagli tecnici completi, dovremo aspettare ancora qualche giorno. Resta poi da vedere se il nuovo dispositivo sarà commercializzato anche al di fuori del mercato cinese o se resterà un’esclusiva regionale.

Il lancio del RedMagic Pad rappresenta un passo importante per l’azienda nel consolidare la sua presenza nel settore degli articoli da gaming. Un mercato in continua crescita, soprattutto in Asia. La Cina, in particolare, si distingue come uno dei paesi con il maggior numero di download di videogame. Rendendo questo tipo di prodotto estremamente rilevante. In altre regioni, invece, come l’Europa, la domanda per questa tipologia di tablet potrebbe essere inferiore. In quanto molte persone ritengono che dispositivi di questo tipo abbiano senso solo se offerti a prezzi competitivi.

Ad ogni modo, nonostante le speculazioni, è chiaro che Nubia sta cercando di differenziarsi e offrire un device in grado di soddisfare anche i gamer più esigenti. Dunque, il successo del Red Magic dipenderà non solo dalle sue caratteristiche tecniche, ma anche dalla sua capacità di attirare l’interesse dei consumatori al di fuori del mercato asiatico. Se il prezzo sarà accessibile, potrebbe trovare un pubblico anche in Occidente. Aprendo nuove opportunità per un’ espansione mondiale della società.