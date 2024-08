Qualcomm ha ufficialmente svelato il nuovo Snapdragon 7s Gen 3. Un chipset di fascia media che punta a rendere l’intelligenza artificiale alla portata di più persone. La nuova piattaforma promette di portare la potenza dell’IA generativa direttamente sui dispositivi mobili, integrando il supporto per modelli linguistici avanzati come Baichuan-7B e Llama 2 con 1B di parametri. In più il chip è stato progettato per offrire prestazioni eccellenti anche nel campo del gaming. Grazie a una GPU Adreno potenziata, che promette un’esperienza di gioco fluida e immersiva. Il comparto multimediale non è stato trascurato. Snapdragon 7s Gen 3 supporta funzioni avanzate per la fotocamera. Come il triplo ISP a 12 bit e la registrazione video 4K sHDR, dimostrando la sua versatilità.

Xiaomi sarà la prima a integrare il nuovo chipset di Qualcomm

Il vicepresidente senior di Qualcomm, Chris Patrick, ha sottolineato come questa nuova piattaforma sia un passo avanti importante nell’impegno dell’azienda di offrire esperienze di alta qualità su dispositivi di ogni fascia di prezzo. La CPU del 7s Gen 3 vanta un incremento delle prestazioni del 20% rispetto ai modelli precedenti. Mentre la GPU è fino al 40% più veloce. In più, il chip offre una maggiore efficienza energetica, riducendo i consumi del 12%. Con queste caratteristiche, Qualcomm punta a consolidare la sua posizione nel mercato dei SoC di fascia media, rivolgendosi a un pubblico sempre più vasto.

Xiaomi è in pole position per adottare il nuovo Snapdragon 7s Gen 3 sui suoi dispositivi. Il primo smartphone ad esserne equipaggiato. Tutto ciò dovrebbe essere annunciato il prossimo mese, e si prevede che sarà parte della serie Redmi Note 14. Qualcomm ha anche confermato che altri importanti produttori come Samsung, Realme e Sharp stanno lavorando per integrare il 7sGen 3 nei loro dispositivi. L’ annuncio è infatti previsto nei prossimi mesi. Non ci resta che attendere altre informazioni ufficiali. Sperando che il progetto corrisponda alle aspettative del pubblico e dell’ azienda.