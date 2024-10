L’intelligenza Artificiale sta diventando sempre più importante ne settore tecnologico e i vari produttori stanno implementando soluzioni avanzate nei propri sistemi. Samsung ha dotato la One UI 6.1 di numerose funzionalità basate sull’IA tra cui Cerchia e Cerca o le traduzioni in simultanea di una conversazione.

Tuttavia, il produttore coreano sta lavorando per potenziare il proprio sistema operativo e renderlo sempre più performante. Con l’arrivo di One UI 7, Samsung sembra intenzionata ad introdurre nuove funzionalità legate all’intelligenza artificiale.

Stando a quanto scoperto dal noto ICE Universe, Samsung introdurrà diverse novità sull’app Galleria presente nella One UI 7. Sebbene non vengano citate direttamente le nuove feature, l’integrazione di Galaxy AI sembra ormai certa.

Samsung sta lavorando per rendere sempre più funzionale la One UI 7 integrando in maniera più profonda l’Intelligenza Artificiale

One UI 7 will make some optimizations to Samsung's gallery and add convenient features related to AI search https://t.co/JdkDZSJrgg — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) October 2, 2024

Considerando la collaborazione attiva tra Google e Samsung, possiamo immaginare che le nuove feature saranno supportate da Gemini. Come avvenuto negli scorsi mesi con la funzionalità Cerchia e Cerca, le feature di ricerca nella Galleria potrebbero essere un’esclusiva temporale. Questo significa che dopo alcuni mesi, c’è la possibilità che arrivino anche sugli altri smartphone Android top di gamma.

Possiamo immaginare che Samsung possa prendere spunto dalla concorrenza per realizzare feature dedicate agli utenti. In particolare, l’azienda potrebbe ispirarsi ad Apple per lanciare la ricerca all’interno della Galleria supportata dall’Intelligenza Artificiale.

Ricordiamo che l’azienda di Cupertino sfrutta Apple Intelligence per trovare esattamente quello che si cerca tra tutte le foto archiviate sul dispositivo. Il vantaggio è quello di poter delegare all’IA l’analisi di centinaia di foto, conversazioni, selfie e quant’altro per risparmiare tempo. Inoltre, fornendo al sistema i parametri di ricerca e ottenendo direttamente il risultato, l’esperienza utente migliora sensibilmente.

Purtroppo, al momento, non ci sono maggiori dettagli sulla nuova app Galleria di Samsung e sul rilascio di One UI 7. Non resta che attendere che il brand rilasci qualche dichiarazione in merito per avere l’ufficialità.