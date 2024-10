Samsung continua a confermarsi leader nel settore degli aggiornamenti software per dispositivi mobili. La distribuzione dell’interfaccia One UI 6.1.1 basata su Android 14 prosegue. Coinvolgendo ora un numero sempre più alto di tablet e smartphone. La nuova versione grafica, anche senza le funzioni di Galaxy AI, ha raggiunto i GalaxyTab S9 FE e GalaxyTabS9 FE+ in Corea del Sud. In più si prevede che l’aggiornamento sarà presto esteso ad altri mercati. Anche i modelli pieghevoli più recenti, GalaxyZ Flip5 e GalaxyZFold5, hanno iniziato a ricevere le patch di sicurezza di settembre 2024. Le quali correggono ben 67 vulnerabilità.

Nokia non resta indietro: Android 14 arriva su X10 e X20

Nonostante l’attenzione ai dispositivi più moderni, Samsung non ha trascurato modelli più datati come Galaxy S20 FE 5G, Galaxy S21 e le sue varianti. Questi smartphone stanno anch’essi ricevendo l’aggiornamento con le patch di sicurezza di settembre 2024. La casa sudcoreana dimostra così un impegno costante nel mantenere i propri dispositivi sicuri e aggiornati, sia per gli utenti più esigenti che per quelli che possiedono dispositivi meno recenti.

Anche Nokia si muove sul fronte degli aggiornamenti. Arrivando però a concentrarsi su due smartphone di fascia media lanciati nel 2021. Ovvero il NokiaX10 e il NokiaX20. Dopo il rilascio di Android 14 sul NokiaXR20, l’azienda finlandese ha mantenuto la promessa di tre anni di aggiornamenti software per questi modelli. Per entrambi, il nuovo update Android14, accompagnato dalle patch di sicurezza di agosto 2024, è partito dai mercati del Medio Oriente e arriverà presto anche in Europa.

L’aggiornamento per questi due dispositivi, pesante quasi 3GB, include tutte le novità introdotte da Google con Android 14. Anche per i possessori di questi smartphone, la procedura di installazione delle ultime novità è semplice. Basta accedere alle impostazioni e verificare la disponibilità del nuovo software. Nokia si conferma attenta a garantire l’avanguardia dei propri prodotti anche a distanza di tempo dal loro rilascio iniziale.