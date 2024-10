Spectre Lunaflair: l'auto che riflette la magia dell'alone lunare

Cosa c’è di più esclusivo di una Rolls-Royce fatta su misura? Nel 2024, la divisione personalizzata del marchio britannico ha stupito ancora, svelando la Spectre Lunaflair, un gioiello di tecnologia e design. L’ispirazione viene da un raro fenomeno naturale: l’alone lunare, quell’effetto ottico che crea un cerchio colorato attorno alla Luna. Perché non provare a replicarlo su un’auto?

Secondo la Casa, l’obiettivo era proprio quello: catturare la bellezza di questa suggestiva visione celeste in una vernice speciale. Il risultato? Una tinta a sette strati, che ha richiesto oltre un anno di sperimentazioni. E se fosse stato semplice? Probabilmente non sarebbe stato all’altezza della spettacolarità di quest’auto. Grazie a un ultimo strato con effetto perla e uno penultimo che mescola magnesio fluoruro e alluminio, la Spectre Lunaflair brilla anche in condizioni di scarsa luce, come se fosse illuminata dalla stessa Luna.

L’auto di lusso ispirata alla Phantom

E gli interni? Blu navy, bianco e rosa peonia dominano l’abitacolo, selezionati per ricordare ancora una volta lo spettro lunare. Tutto è realizzato con la massima attenzione ai dettagli: dai sedili ai pannelli delle portiere, fino al famoso tetto Starlight, un vero marchio di fabbrica di Rolls-Royce. Questa Spectre, però, non è solo una copia della Phantom Syntopia, dalla quale prende ispirazione. Anche se la parentela è evidente, la Lunaflair si distingue con un carattere tutto suo, soprattutto all’interno, dove il volante bicolore e i contrasti cromatici esaltano l’esclusività.

Quanto può costare un’opera del genere? La Casa non ha svelato il prezzo dell’auto, ma ha confermato che si tratta di un’auto one off, realizzata solo per il cliente che l’ha commissionata. Non è forse questo il vero lusso? Non è il sogno sottoforma di auto che tutti vorrebbero? Una macchina unica, riservata ad un solo fortunato. Un oggetto che non si può acquistare, ma solo desiderare (a meno che non si abbia un profondissimo portafogli).