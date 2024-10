Google ha finalmente reso disponibile Gemini Live. La nuova funzionalità del suo assistente vocale ormai presente su tutti i dispositivi Android. L’annuncio, atteso da settimane, è arrivato tramite un post ufficiale su X, segnando un importante passo avanti per l’azienda. Dopo essere stata inizialmente riservata agli abbonati Advanced lo scorso agosto, ora il chatbot vocale intelligente potrà essere utilizzato anche dagli utenti con account gratuiti. Vi è però un piccolo limite. Ovvero, attualmente, GeminiLive è accessibile solo in lingua inglese. Google ha comunque rassicurato tutti che presto verranno aggiunte anche altre lingue, tra cui l’italiano.

Gemini Live presto su iOS e nuove funzioni in arrivo

Le novità non si fermano qui. L’azienda ha anche introdotto dieci nuove voci per Gemini. Ognuna caratterizzata da una personalità unica e un accento distintivo. I nomi scelti per le voci riflettono l’estetica del progetto. Vi è ad esempio “Nova”, con una voce calma e rassicurante. Oppure a “Capella”, che offre un elegante accento britannico. Il motore vocale alla base di queste opzioni è stato progettato per rendere l’interazione ancora più naturale. In modo da emulare al meglio le conversazioni umane.

Nonostante la disponibilità attuale sia limitata ad Android, Google ha già confermato che GeminiLive arriverà presto anche sui dispositivi iOS. Anche se non è stata fornita una data precisa, il lancio dovrebbe avvenire nelle prossime settimane. Questa mossa amplierà ulteriormente la platea di persone interessate.

Tra altri futuri sviluppi, il colosso di Mountain View ha annunciato anche nuove integrazioni con app come Gmail e YouTube Music. Le persone infatti potranno interagire direttamente con queste piattaforme attraverso l’assistente vocale. Insomma, la direzione presa dall’azienda sembra chiara. Il suo obiettivo è quello di rendere Gemini Live uno strumento sempre più centrale nel mondo Google. Studiato per semplificare le attività quotidiane e migliorare l’esperienza di utilizzo anche di altre applicazioni. È chiaro dunque che, considerati tali presupposti, l’entusiasmo intorno a Gemini cresce, con sempre più utenti pronti a sperimentare le sue nuove funzioni.