Google sta lavorando su un aggiornamento molto importante per Wear OS. Il quale permetterà agli smartwatch di inviare e ricevere messaggi RCS in modo indipendente dallo smartphone. Tale novità rappresenta un cambiamento rilevante. In particolare per tutti coloro che desiderano rimanere connessi senza l’obbligo di portare il telefono sempre con sé. Grazie a questo aggiornamento infatti le persone potranno inviare messaggi anche se il loro cellulare si trova a casa o in auto. Trasformando così l’orologio in uno strumento di comunicazione completo.

Wear OS: scoperta la funzione attraverso un’analisi del codice di Google Messaggi

Attualmente, per poter inviare messaggi RCS, gli smartwatch devono essere collegati a uno smartphone tramite Wi-Fi o rete LTE. Se questa connessione viene interrotta, l’orologio intelligente perde la capacità di inviare o ricevere messaggi. Limitandone così notevolmente l’utilizzo. Tale dipendenza dal telefono rende il sistema poco pratico in diverse situazioni. Come durante l’attività fisica o in altri momenti in cui non si desidera portare con sé il dispositivo. L’aggiornamento promesso da Google mira così a risolvere proprio questo problema. Offrendo maggiore libertà e flessibilità agli utenti.

L’indizio di questa importante novità è stato individuato durante un’analisi approfondita del codice di una versione beta dell’app Google Messaggi. Grazie a un processo chiamato “apk teardown”, i ricercatori hanno scoperto dei riferimenti a una funzione che consentirà l’invio autonomo di messaggi RCS dagli smartwatch. Come detto, senza la necessità di avere il telefono nelle vicinanze. All’interno del codice sono stati trovati anche i cosiddetti “flag”, che serviranno a rendere possibile l’attivazione e la configurazione dei messaggi su Wear OS. Oltre ai messaggi di testo, sarà possibile anche inviare quelli vocali.

Al momento, non è ancora chiaro se questa funzionalità sarà compatibile con tutti i modelli di smartwatch dotati di WearOS. Ma è probabile che basterà una semplice connessione dati attiva per poterla utilizzare. Ad ogni modo non è stata ancora confermata una data di rilascio. Anche se l’entusiasmo è già palpabile.