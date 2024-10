OnePlus, ci risiamo: STOP alle vendite in Germania

Era l’estate del 2022, anno in cui OnePlus si ritrovò improvvisamente fuori dal mercato in Germania. Questa volta è accaduto di nuovo, anche dopo l’accordo che all’inizio del 2024 con Nokia aveva consentito all’azienda di ritornare regolarmente a vendere. Mentre gli utenti attendono con ansia il lancio entro la fine di questo mese di ottobre del prossimo top di gamma OnePlus 13, le vendite sono al momento completamente bloccate.

Ora come ora, chiunque volesse acquistare un prodotto del brand in Germania, dovrà rifarsi solo a venditori di terze parti. Allo stesso tempo il timore è che le scorte possano esaurirsi. Questo nuovo stop è arrivato per una problematica che riguarda InterDigital. Questa è una società americana che detiene i brevetti 5G e anche di altre tecnologie mobili.

OnePlus di nuovo out in Germania, è successo ancora: stop alle vendite

Tutto sembrava volgere per il meglio nell’ultimo periodo per casa OnePlus, quando come un fulmine a ciel sereno è tornato un problema dal passato. Mentre il colosso cinese elabora il suo prossimo top di gamma e pensa ancora alla gamma pieghevoli, ecco che di nuovo si è interrotto tutto sul mercato tedesco.

Ovviamente non hanno tardato ad arrivare le dichiarazioni da parte di OnePlus in merito alla faccenda che dunque si ripete. Ecco un estratto del comunicato:

“OnePlus attribuisce grande importanza ai diritti di proprietà intellettuale e all’accesso equo ai brevetti essenziali standard, considerati cruciali per incentivare l’innovazione nel settore. Continueremo a portare avanti le negoziazioni con InterDigital, con l’obiettivo di risolvere la questione in modo amichevole. Nel frattempo, il nostro impegno in Europa rimane solido e continueremo a offrire prodotti e servizi di alta qualità ai nostri utenti“.

La questione è veramente scabrosa al momento, ma tutti si auspicano che si possa trovare un modo affinché venga risolta. Ci saranno risvolti già durante i prossimi giorni.