Galaxy AI presto a pagamento: ecco i dettagli

Samsung ha rilasciato un comunicato stampa per l’arrivo dei suoi nuovi dispositivi Galaxy S24 FE e Galaxy Tab S10+ ed S10 Ultra. Qui ha ribadito, nelle note a piè pagina, che le funzioni di Galaxy AI saranno gratuite per tutti gli utenti con dispositivi supportati fino al 31 dicembre 2025. Niente di nuovo, insomma. La notizia, infatti, era già stata presentata da Samsung lo scorso gennaio.

Dopo quel momento, come confermato dall’azienda, Galaxy AI sarà a pagamento. Potrebbero però esserci delle funzioni che resteranno gratuite, anche se al momento non è ancora chiaro quali saranno. Non è la prima volta che ci sono servizi con l’intelligenza artificiale che optano per una doppia soluzione: una gratuita e una a pagamento (standard/pagamento).

Manca ancora un po’ alla data di “scadenza”. Fino a quel momento tutte le funzioni di Galaxy AI rimarranno gratuite. Solo con l’arrivo degli aggiornamenti successivi del 2026, verranno suddivise le opzioni standard gratuite da quelle premium a pagamento. Solo in quel momento sarà possibile comprendere le effettive differenze e le funzioni che non saranno più disponibili per tutti gli utenti.

Al momento, Galaxy AI è disponibile per tutti i dispositivi con One UI 6.1 e le sue versioni successive. Si tratta dei modelli della serie Galaxy S22, S23, S24. Galaxy Z Fold4, Z Fold5, Z Fold6. Galaxy Z Flip4, Z Flip5, Z Flip6. Ed infine, le serie Galaxy Tab S8, S9 ed S10.