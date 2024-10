Iliad costa poco: si parte da 7,99 EURO al mese, ecco 3 offerte

È interessante la campagna che Iliad sta portando avanti da diversi mesi a questa parte, siccome oltre alla solita offerta di punta, concede anche altre opportunità. Sono ben tre le promo da portare a casa, tutte appartenenti alla linea Giga.

Iliad: cosa c’è sul sito ufficiale? Ben 3 offerte della gamma Giga fino a 250 GB in 5G

Partendo dalla prima proposta in questione, Iliad decide di offrire un prezzo fuori mercato: solo 7,99 € al mese per sempre. La Giga 120 permette di avere ogni mese un corrispettivo di 120 giga in 4G con minuti senza limiti e messaggi senza limiti.

La seconda offerta tende la mano ancora una volta al pubblico, costando solo 9,99 € al mese per sempre. Internamente, ecco gli stessi minuti e messaggi, ma questa volta con una quantità di 200 giga in 4G per Internet.

Per chiudere, ecco la vera e propria punta di diamante, ovvero quell’offerta che si è tramutata da occasionale in fissa. La Giga 250 costa oggi 11,99 € esattamente come quando si chiamava Flash 250 e sembrava destinata a scomparire dopo solo un mese. Inizialmente pensata solo per festeggiare il sesto compleanno del gestore a giugno, oggi questa offerta si è consolidata sul sito ufficiale con i suoi 250 giga in 5G e con minuti ed SMS senza limiti.

Bisogna ricordare che il 5G che Iliad offre è praticamente gratuito e che non richiede costi aggiuntivi, né all’inizio, né in corso d’opera e neanche alla fine. Non ci sono neanche restrizioni particolari per chi decide di sottoscrivere una promozione: il provider infatti non limita in alcun modo gli utenti degli altri gestori in quanto tutti possono liberamente scegliere ciò che desiderano. Da non dimenticare anche un’altra soluzione: quella della fibra ottica a 19,99 € al mese. A questo tipo di offerta si può accedere scegliendo una delle offerte mobili di Iliad che partono almeno da 9,99 € al mese. Almeno per il momento, le promo sono tutte e tre disponibili sul sito e possono essere scelte anche presso gli Iliad Point.