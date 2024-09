OnePlus ha confermato l’arrivo in Europa dell’atteso Open Apex Edition. Si tratta di una versione da collezione del foldable che rendere ancora più esclusivo questo smartphone così particolare.

Il prezzo di lancio di OnePlus Open Apex Edition è fissato a 1.999,00 euro. La vendita ufficiale è partita dal 3 settembre con una serie di sconti, promozioni e omaggi assolutamente da non perdere.

Per avere diritto alle offerte esclusive, gli utenti potranno collegarsi al sito ufficiale del produttore e seguire la procedura guidata per l’acquisto. I primi 96 clienti che effettueranno il preordine, riceveranno in omaggio un altoparlante B&O del valore di 299,00 €.

Il nuovo OnePlus Open Apex Edition è una versione più elegante ed esclusiva del foldable dell’azienda cinese

Ma non è tutto, procedendo con l’ordine, OnePlus sconterà 200 euro sul valore del proprio foldable portando il prezzo finale a 1.799 euro invero dei 1.999 di partenza. Infine, sarà possibile scegliere un ulteriore omaggi tra due dei principali dispositivi del brand.

Gli utenti potranno portarsi a casa uno a scelta tra OnePlus Watch 2, uno smartwatch del valore di 329,00 euro, o un paio di OnePlus Buds Pro 3 del valore di 199,00 €. Ma gli sconti non finiscono qui. Gli utenti in possesso di un vecchio dispositivo potranno scegliere di effettuare una permuta e ottenere un ulteriore sconto.

Selezionando marca e modello nell’apposito box in fase di acquisto, sarà possibile determinare il valore del device e lo sconto sul prezzo finale di acquisto. Gli studenti, invece, potranno contare su un ulteriore 10% di sconto.

Ricordiamo che OnePlus Open Apex Edition è caratterizzato dall’esclusiva colorazione “Crimson Red” che enfatizza la pelle vegana e linee eleganti del foldable. Il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 in abbinamento ai 16GB di RAM e 1TB di memoria interna permettono di vivere l’esperienza utente più veloce e fluida di sempre.

Il device è pensato per garantire la massima privacy attraverso la modalità VIP. Attivando l’Alert Slider sarà possibile disabilitare il microfono, la fotocamera e il tracciamento delle app.