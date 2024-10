Qualcomm ha presentato nel corso dell’anno la nuova famiglia di processori Snapdragon X Elite pensati per laptop e basati su architettura ARM. I primi device basati su questa architettura hanno iniziato ad arrivare sul mercato e confermano due aspetti molto cari al chipmaker americano.

L’azienda ha voluto realizzare dei System-on-Chip che potessero offrire agli utenti notevoli miglioramenti in termini di efficienza energetica, pur garantendo ottime prestazioni. Ne consegue che i laptop basati su Snapdragon X Elite possono vantare un’autonomia elevata della batteria.

Tuttavia, il lavoro di Qualcomm è orientato al miglioramento continuo e non sorprende scoprire che i lavori sul SoC “Snapdragon X2” sono già iniziati. In particolare, il chipmaker sta lavorando alla realizzazione delle CPU dedicate alla fascia alta del mercato.

Qualcomm sta sviluppando attivamente il SoC Snapdragon X2 Elite, attese tante novità per il SoC di nuova generazione

Infatti, sono previste differenti versioni dello Snapdragon X2, esattamente come per l’attuale generazione. Prevediamo che tutti i vari modelli saranno caratterizzati da una architettura a 12 core, ma ci saranno differenti numeri di modelli per distinguerli.

Il codice per riconoscere la versione base dovrebbe essere “SC8380XP” considerando che è recentemente apparso in rete un numero di modello “SC8480XP”. Secondo il team di WinFuture, questo codice si riferisce allo Snapdragon X2 Elite.

Inoltre, effettuando una ricerca su questo numero di modello, è possibile scoprire che Qualcomm ha iniziato la fase di test sul SoC già a partire da luglio. Le prove sono proseguite per tutto agosto e sicuramente continueranno anche nel corso delle prossime settimane. Il progetto è noto negli uffici del chipmaker con il nome in codice “Project Glymur” e questo nome potrebbe nascondere un particolare significato.

Infatti, Glymur è il nome della seconda cascata più alta presente in Islanda. Si tratta di un cambiamento importante considerando che Qualcomm ha sempre scelto nomi in codice ispirati a luoghi presenti nelle Hawaii.