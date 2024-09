Dopo i numerosi Rumors circolati in rete, a quanto pare il vociferato SoC entry level di Qualcomm E finalmente, realtà, la nota azienda taiwanese ha infatti sfruttato lo sfondo di IFA 2024 Per presentare il prodotto alla base della famiglia Snapdragon X Plus, quest’ultimo rispetto al precedente modello base rinuncia ad altri due core, ma non alla NPU in grado di offrire i 45 TOPS di potenza necessari per eseguire Copilot e tutte le funzionalità di intelligenza artificiali presenti all’interno di Windows 11.

Il processore in questione sarà dunque equipaggiato all’interno di laptop pensati per non avere un corso esagerato, ma per offrire allo stesso tempo un’esperienza completa e funzionale basata su questi processori di ultima generazione basati su architettura Arm, vediamo insieme le caratteristiche tecniche di questo nuovo processore sviluppato da Qualcomm.

Due varianti simili ma non troppo

Il nuovo processore Snapdragon X Plus a 8 core è disponibile in due varianti con similitudini ma anche alcune differenze:

La più veloce: codice modello X1P-46-100 , clock che parte da 3,4 GHz di base e arriva a 4,0 GHz di boost sul singolo core, dotato di una GPU da 2,1 TFLOP di potenza (il modello da 10 core arriva a 3,8).

, clock che parte da 3,4 GHz di base e arriva a 4,0 GHz di boost sul singolo core, dotato di una GPU da 2,1 TFLOP di potenza (il modello da 10 core arriva a 3,8). Il più lento: sigla X1P-42-100, clock di base che parte da 3,2 GHz, è in grado di toccare un picco sul singolo core di 3,4 GHz, 1,7 TFLOP di potenza per quanto riguarda la GPU.

Per il resto le specifiche sono abbastanza simili, abbiamo infatti il supporto per memorie LPDDR5X a 8448 MHz, connettività Wi-Fi 7, connettività Bluetooth 5.4, connettività 5G e la presenza della NPU Hexagon da 45 TOPS che rende i SoC adatti a far girare Copilot senza nessun problema.

Al momento non si sa nulla per quanto riguarda i prezzi di listino dei computer equipaggiati con questo processore, bisognerà attendere il loro esordio sul mercato non appena inizierà la produzione di massa, ovviamente c’è da aspettarsi un prezzo inferiore rispetto a tutti quelli visti finora.