Eclissi di Sole anulare stasera: ecco a che ora e dove si può vedere

Alzare gli occhi al cielo e trovare qualcosa di inconsueto e sempre interessante, vista l’immensità e i vari corpi celesti che lo contraddistinguono. Chi ama le stelle, i pianeti e i satelliti, oggi potrà divertirsi un mondo, siccome c’è un evento molto importante che lascerà la terra in ombra per alcuni minuti. Sta per verificarsi infatti un eclissi di sole anulare, un evento che in realtà si presenta circa ogni uno o due anni.

A poterla vedere fisicamente saranno solo coloro che abitano in Cile e in Argentina o in altre zone del mondo come l’Uruguay, il Messico, le Hawaii, la Nuova Zelanda e il Brasile. Ovviamente anche gli italiani potranno vederla ma solo in streaming, proprio per rendersi conto del fenomeno che sta avvenendo. Ecco qui il link YouTube che trasmetterà in diretta:

Eclissi di sole anulare: ecco l’evento dell’anno in diretta

Ma cos’è un’eclissi di Sole anulare? Stiamo parlando di un momento in cui la Luna si frappone tra la Terra e il Sole stesso. Questo avviene quando il satellite si trova nel punto più lontano. Quando dunque la Luna si allontana in questo modo, sembra più piccola rispetto al sole e, non riuscendo a coprirne la superficie, si vede una sorta di anello di fuoco intorno ad un cerchio buio che è proprio la luna.

Ad accorgersene gli utenti ci metteranno poco: prima dell’eclissi, il Sole risulterà una sorta di mezzaluna. Ovviamente bisogna prendere le dovute precauzioni per evitare di riportare danni oculari. Bisogna ricordare che i normali occhiali da sole non vanno bene, ma occorrono fonti di visione indiretta o particolari attrezzi. Guardare il sole in quel momento da una fotocamera, o meglio dal suo obiettivo, o da un telescopio o un binocolo, potrebbe portare gravi lesioni oculari andando a bruciare il filo protettivo. L’orario in cui sarà visibile l’eclissi nel suo momento migliore sarà stasera alle 21 ora italiana.