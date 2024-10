Il nuovo System-on-Chip Snapdragon 8 Elite, nome commerciale che identifica lo Snapdragon 8 Gen 4, è finito al centro di alcune indiscrezioni riguardanti il possibile prezzo di vendita. Stando a quanto svelato dal sempre ben informato Digital Chat Station (DCS), Qualcomm potrebbe aver aumentato il costo della componente ai vari OEM.

Il motivo di questo aumento di prezzo è da ricercare nella tecnologia all’avanguardia utilizzate nel processo produttivo utilizzato da TSMC. Lo Snapdragon 8 Elite sarà realizzato con il processo produttivo N3E a 3nm, una soluzione alquanto innovativa.

Si stima che il prezzo della componente abbia subito un incremento di circa il 20% rispetto alla precedente generazione. Ne consegue che il costo finale dovrebbe aggirarsi intorno ai 190 dollari per singolo SoC.

I chipset di fascia alta realizzati da Qualcomm e MediaTek costeranno fino al 20% in più rispetto alla precedente generazione

Chiaramente, si tratta di una voce di costo che influirà direttamente sul prezzo degli smartphone che utilizzeranno la soluzione creata da Qualcomm. Possiamo aspettarci che tutti i flagship della prossima generazione subiranno un incremento di prezzi rispetto alla generazione precedente.

Tuttavia, se vi aspettate che i rincari riguarderanno solo i chipset Qualcomm, vi sbagliate. Infatti, anche i SoC realizzati da MediaTek potrebbero subire un aumento del prezzo. In particolare, l’osservato speciale è il Dimensity 9400.

Il prossimo chipset di punta di MediaTek dovrebbe subire un rincaro simile a quanto visto con Qualcomm e il prezzo salirà di circa il 20%. Ne consegue che il SoC arriverà a costare circa 155 dollari al produttore.

Le stime iniziali fatte lo scorso giugno dal noto analista Min-Chu Kuo indicavano possibili aumenti del 25-30% dei chip, situazione che in parte si è verificata. Attualmente, l’incremento del 20% non è così elevato ma comunque denota un cambiamento in corso. Resta da valutare se l’aumento dei prezzi sarà giustificato da un aumento considerevole delle performance di entrambi i System-on-Chip.