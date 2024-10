1Mobile ha da poco introdotto una nuova offerta, denominata Speed 5G 200, pensata per chi desidera un ampio pacchetto dati senza spendere cifre esagerate. La proposta è riservata ai nuovi clienti, con la possibilità di attivazione per chi decide di mantenere il proprio numero portandolo da un altro operatore. Ma anche per chi opta per l’acquisto di una SIM completamente nuova. La tariffa prevede 200GB di traffico internet in 5G. Oltre a minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 SMS a soli 9,90€ al mese. Un aspetto interessante è che il primo mese viene offerto gratuitamente per chi richiede la portabilità del numero. Cosa che rende tale soluzione particolarmente allettante per chi desidera cambiare operatore senza affrontare costi iniziali.

1Mobile: navigazione veloce e condizioni chiare per i clienti, ecco i dettagli

L’attivazione della promo ha un costo variabile. Si parla infatti di 5€ per chi effettua la portabilità e di 10€ per chi invece decide di attivare un nuovo numero. Da segnalare che la promozione sarà valida fino al 15 ottobre 2025, dopodiché le condizioni potrebbero cambiare. L’offerta è strutturata per rinnovarsi automaticamente ogni mese, con la possibilità di gestione e monitoraggio tramite l’app ufficiale 1Mobile o attraverso l’area personale del sito web. In caso di credito insufficiente al momento del rinnovo, la tariffa resta sospesa fino al ripristino del saldo.

1Mobile specifica che per sfruttare appieno la rete 5G, i clienti devono rispettare alcuni requisiti minimi di utilizzo. Altrimenti la connessione verrà limitata a quella 4G. Un ulteriore vantaggio è che la navigazione inclusa è utilizzabile anche in tutta l’Unione Europea. In conformità con le direttive europee sul roaming, senza costi aggiuntivi. In caso di superamento della soglia dei 200GB, è comunque possibile continuare a navigare, ma con una spesa aggiuntiva di 0,50 centesimi ogni 100MB.

Ma non è tutto. 1Mobile offre anche la possibilità di cambiare promozione e passare a Speed5G 200 da qualsiasi altra opzione già attiva. Tutto ciò solo con un pagamento extra di 10€ più il canone mensile. La promo si conferma quindi come una scelta interessante per chi vuole sfruttare le potenzialità del 5G a un prezzo super accessibile. Va inoltre ricordata l’affidabilità della rete Vodafone che garantisce una copertura di qualità su tutto il territorio italiano.