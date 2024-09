Il prossimo 23 ottobre sarà il giorno della presentazione della famiglia Xiaomi 15. Il produttore cinese svelerà la nuova famiglia di smartphone top di gamma che saranno commercializzati in madrepatria nei giorni immediatamente successivi al lancio.

La serie sarà composta da tre smartphone, il modello base sarà affiancato dal Pro e dalla variante Ultra. Quest’ultima, tuttavia, non sarà presentata insieme agli altri due modelli ma arriverà in seguito.

Gli analisti si aspettano che Xiaomi 15 Ultra verrà presentato con un evento separato il prossimo anno, ma l’azienda sta avviando tutte le pratiche necessarie per la commercializzazione. Infatti, il device ha ottenuto la certificazione EEC e dovrebbe essere presentato a livello internazionale.

Xiaomi 15 Ultra punta a prendersi lo scettro del miglior cameraphone in commercio grazie ad un comparto fotografico senza compromessi

Il flagship sarà commercializzato certamente in Cina come mercato principale, ma arriverà anche in Europa, India e molto probabilmente in Russia. Il gigante tecnologico si concentrerà principalmente sulla zona Euroasiatica ma non è da escludere il debutto anche negli Stati Uniti.

Stando a tutte le indiscrezioni emerse fino ad ora, Xiaomi 15 Ultra sarà caratterizzato da un comparto fotografico evoluto. Le ottiche saranno quattro tra cui un sensore principale da 200 megapixel che offrirà una qualità eccezionale. I punti di forza delle varie ottiche saranno lo zoom e la capacità di scattare fotografie in condizioni di scarsa luminosità.

Queste doti saranno possibili grazie a sensori di dimensioni da 1 pollice, simile a quello utilizzato nella generazione precedente. Xiaomi, però, andrà a migliorare la qualità del sensore stesso e quella del software di scatto grazie alla collaborazione con Leica.

Le prestazioni generali dello smartphone saranno supportate dal SoC Snapdragon 8 Elite, che rappresenta il nuovo nome dello Snapdragon 8 Gen 4. Inoltre, il sistema potrà contare su fino a 24GB di RAM e sulla personalizzazione software proprietaria HyperOS 2.0 basata su Android 15.