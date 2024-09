Le aspettative sul prossimo Snapdragon 8 Gen 4 sono altissime il settore tecnologico è impaziente per il debutto del chipset Qualcomm. Il chipmaker solleverà ufficialmente il sipario sulla piattaforma hardware in occasione dello Snapdragon Summit Event 2024 che si terrà dal 24 al 26 ottobre prossimo.

Tuttavia, a circa un mese di distanza dalla presentazione ufficiale, possiamo scoprire gli ultimi dettagli tecnici del System-on-Chip. Stando alle ultime indiscrezioni emerse, lo Snapdragon 8 Gen 4 sarà un chipset performante sotto ogni punto di vista.

Le prestazioni di OnePlus 13 su Geekbench hanno permesso di avere un assaggio delle prestazioni pure, mentre in queste ore sono trapelati dettagli sulla GPU. Qualcomm ha dotato il chipset di una GPU con frequenza di clock a 1.15GHz.

Qualcomm sta ultimando la messa a punto dello Snapdragon 8 Gen 4 e le prestazioni della GPU si preannunciano molto interessanti

Si tratta di un valore di assoluto rilievo se si considera che per lo Snapdragon 8 Gen 3 la GPU Adreno 750 operava a 770 MHz. Questo valore è nettamente inferiore rispetto a quello della generazione successiva e comunque garantiva prestazioni ottime sugli smartphone.

Se si parte da questo presupposto, possiamo solo immaginare quali potrebbero essere le prestazioni attese con lo Snapdragon 8 Gen 4. L’utente noto come “Undying Spirits” ha effettuato vari test su differenti piattaforme benchmark e ha ottenuto risultati molto interessanti.

Dal database di 3D Mark Wildlife è emersa la frequenza operativa di 1.15GHz della GPU oltre che la possiibilità di arrivare a 166 frame al secondo nel test offscreen test e circa 44 fps nel test Extreme Unlimited. L’incremento rispetto alla generazione precedente è rispettivamente del 46% e del 53%. Eseguendo il test Aztec Ruins High di GFX Bench, la GPU ha permesso di raggiungere i 125 fps con un incremento del 30% rispetto alla Adreno 750.

Ricordiamo che Qualcomm esegue questi con un dispositivo di test appositamente realizzato denominato QRD (Qualcomm Reference Device). La configurazione hardware è specifica per eseguire i vari test e potrebbe differire dagli smartphone poi commercializzati dai vari produttori.

L’obiettivo di questo device è quello di sviluppare il chipset; quindi, Qualcomm potrebbe modificare le performance a seconda delle esigenze. Non è da escludere che la GPU sia stata overcloccata per sprigionare più potenza della versione che sarà effettivamente commercializzata. Non resta che attendere ancora qualche giorno per valutare quale sarà la configurazione definitiva scelta da Qualcomm.