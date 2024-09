Entro la fine dell’anno è previsto il debutto della nuova famiglia Xiaomi 15 in madrepatria. I nuovi flagship dell’azienda cinese saranno tra i primi device sul mercato a poter vantare la presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4.

Sono attesi almeno tre modelli tra cui la versione base e la Pro a cui si affiancherà, in seguito, anche la variante Ultra. Il lancio di Xiaomi 15 Ultra è previsto nel corso del 2025 in quanto il produttore punta a realizzare un flagship senza compromessi.

Stando a quanto emerso in queste settimane, il nuovo Xiaomi 15 Ultra sarà caratterizzato da soluzioni tecniche innovative e uniche. In particolare, il report realizzato da Smartprix indica alcuni particolari sul comparto fotografico.

Xiaomi 15 Ultra sarà uno smartphone rivisto nel comparto fotografico, la nuova ottica principale da 200 megapixel permetterà foto incredibili

La fotocamera principale sarà basato sul modulo Sony LYT-900 con alcune modifiche molto improntati. Il brand cinese si concentrerà sul miglioramento delle performance nelle condizioni di luminosità ambientale medio-bassa.

Inoltre, il sensore sarà da 200 megapixel con uno zoom ottico da 10x. Rispetto al modello precedente, il brand utilizzerà un sensore con un numero di megapixel maggiore. Inoltre, potendo contare su uno zoom ottico maggiore, Xiaomi potrebbe eliminare l’ottica periscopica con zoom ottico a 5x utilizzata sul precedente modello.

Ci saranno cambiamenti anche per quanto riguarda la fotocamera frontale che passerà ad un modulo da 50 megapixel invece dei precedenti 32MP. Le performance saranno garantite dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 che permetterà di gestire fotografie ad elevata risoluzione.

Possiamo immaginare che ci saranno ottimizzazioni software legate all’introduzione del nuovo sistema operativo HyperOS 2.0 oltre che le novità derivanti dalla partnership con Leica. Considerando questi aspetti, il prossimo Xiaomi 15 Ultra si configura come uno dei cameraphone da attendere per il prossimo futuro. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente, nel corso delle prossime settimane, saranno condivisi dagli analisti.