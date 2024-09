Sembra essere un periodo particolarmente ricco per il settore dei tablet, in particolare per quelli da gaming. Dopo Red Magic con il suo ultimo Red Mahic Nova, nel corso delle ultime ore anche il colosso tech Lenovo ha presentato in veste ufficiale sul mercato il suo nuovo tablet da gaming. Ci stiamo riferendo in particolare al nuovo Lenovo Legion Y700 2024. Vediamo qui di seguito le sue caratteristiche principali.

Lenovo annuncia ufficialmente il nuovo gaming tablet Lenovo Legion Y700 2024

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Lenovo ha presentato in veste ufficiale sul mercato il suo nuovo tablet da gaming. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Lenovo Legion Y700 2024. Di quest’ultimo ne abbiamo sentito parlare in queste ultime settimane grazie ai vari rumors e leaks emersi.

Nello specifico, il nuovo tablet dell’azienda può vantare sulla parte frontale la presenza di un display con una diagonale pari a 8.8 pollici. Si tratta di un pannello con una risoluzione pari a 2560 x 1600 pixel con una frequenza di aggiornamento pari a 165Hz. Quest’ultimo presenta una frequenza di aggiornamento pari a ben 165Hz e gli utenti potranno inoltre settarlo a piacere. Si potrà, ad esempio, selezionare una modalità visita per non affaticare la vista.

Dal punto di vista prestazionale, l’azione non ha voluto fare particolari rinunce. Sotto al cofano batte infatti il potente processore di casa Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 8 Gen 3. Le performance vengono ulteriormente supportate da diversi tagli di memoria comprendenti memorie RAM di tipo LPDDR5X e storage interno di tipo UFS 4.0. Non manca nemmeno un sofisticato sistema di raffreddamento per garantire una migliore dissipazione del calore.

Prezzi e disponibilità

Per il momento il nuovo tablet da gaming Lenovo Y700 2024 sarà disponibile all’acquisto sul mercato tech in diversi tagli di memoria ad un prezzo di partenza di circa 370 euro. Gli utenti potranno inoltre scegliere fra diverse colorazioni, tra cui Carbon Black e Ice White.