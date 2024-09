Il Galaxy S25 Ultra arriverà solo a gennaio del prossimo anno ma Samsung è già ad un ottimo punto del suo sviluppo. Le indiscrezioni che stanno emergendo in queste ore indicano che l’azienda sta lavorando attivamente alla messa a punto del flagship sotto diversi aspetti.

In precedenza, sono trapelati dettagli in merito alla costruzione pensata per essere durevole e offrire una sensazione premium al tocco. Adesso, invece, possiamo concentrarci sulla possibile scheda tecnica del Galaxy S25 Ultra.

Samsung manterrà la stessa diagonale utilizzata per il modello precedente da 6.86 pollici ma, grazie a corinici più strette, il device sembrerà più compatto. Il pannello scelto sarà un AMOLED con una risoluzione da 2K e supporto al refresh rate a 120Hz.

Creiamo la scheda tecnica del Galaxy S25 Ultra sulla base di tutte le indiscrezioni emerse sul prossimo flagship Samsung

Le prestazioni saranno garantite dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 in versione “Snapdragon for Galaxy”. Questa particolare versione dovrebbe garantire prestazioni superiori alla versione standard del SoC ed è recentemente apparsa nel database della piattaforma Geekbench. Il sistema potrà contare su fino 12 GB di RAM di tipo LPDDR5x e fino a 1TB di memoria interna con tecnologia UFS 4.0.

La batteria scelta da Samsung sarà da 5.000mAh con supporto alla ricarica rapida da 45W. Il dispositivo sarà compatibile con la ricarica wireless e permetterà anche la ricarica inversa per utilizzare lo smartphone come un powerbank e caricare altri dispositivi.

Passando al comparto fotografico, ci aspettiamo che la fotocamera frontale da 12MP non dovrebbe subire modifiche rispetto al modello precedente. Ci saranno cambiamenti importanti, invece, nelle ottiche posteriori.

L’ottica principale dovrebbe rinnovarsi con una nuova ottica da 200 megapixel e ci sarà un teleobiettivo periscopico da 50 megapixel con zoom ottico a 5x. Entrambi questi sensori potranno contare sulla stabilizzazione ottica d’immagine per scattare foto più stabili. A supporto saranno presenti altre due ottiche che non dovrebbero subire modifiche sostanziali.

Il sistema operativo sarà basato su Android 15 e sull’interfaccia proprietaria One UI 7. Le novità software saranno molte tra cui il supporto alla connettività satellitare, per la prima volta per Samsung. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.