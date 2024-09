Il nuovo Oppo Find X8 Pro Satellite Edition è stato avvistato sulla piattaforma Geekbench in queste ore. Lo smartphone farà parte della famiglia Find X8 è sarà una versione molto particolare della serie di flagship in arrivo nei prossimi giorni.

Grazie al database di Geekbench, possiamo scoprire qualche dettaglio in più su questo smartphone. Il device sarà caratterizzato dalla presenza del SoC Dimensity 9400. Il chipset di MediaTek è pensato per la fascia alta del mercato e promette prestazioni di altissimo livello.

Queste promesse sembrano mantenute guardando i punteggi ottenuti sulla piattaforma di benchmark. Lo smartphone contraddistinto dal numero di modello PKC110 ha totalizzato 3.010 punti nel test in single core e 8.686 punti in quello multi-core.

Grazie al database della piattaforma Geekbench, è possibile scoprire alcune delle caratteristiche tecniche del nuovo Oppo Find X8 Pro Satellite Edition

La particolarità rilevata dagli analisti riguarda proprio i punteggi ottenuti, classificati come i migliori mai ottenuti da un test effettuato dal Dimensity 9400. Inoltre, i valori si avvicinano di molto a quelli fatti registrare dal chipset di riferimento per questa generazione, lo Snapdragon 8 Gen 4.

Il SoC realizzato da Qualcomm ha ottenuto 3.236 punti nel test in single core e 10.049 punti in quello multi-core. Le differenze, quindi, si preannunciano limitate nella sfida sul single core, mentre la differenza di prestazioni in multi-core è un po’ più ampia.

Chiaramente, sottolineamo che in entrambi i casi, si tratta di performance non ufficiali che potrebbero variare nel corso delle prossime settimane. Infatti, entrambi gli smartphone sono in fase di ottimizzazione e i rispettivi brand potrebbero estrare ulteriori prestazioni prima del lancio ufficiale.

In ogni caso, il chipset Dimensity 9400 utilizzato da Oppo Find X8 Pro Satellite Edition sarà caratterizzato da un core Cortex-X925 che lavora a 3.63GHz, tre core Cortex-X4 operanti a 2.8GHz e quattro core Cortex-A7 con frequenza di clock a 2.1GHz. La GPU integrata, invece, è la Mali-G925-Immortalis MC12 che garantirà prestazioni elevata.