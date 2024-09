Truffe sui ricambi auto online: attenzione ai siti clonati

Siamo in tempi di crisi economica, tutti cerchiamo un modo di risparmiare e di trovare soluzioni più economiche per le nostre tasche. Ciò vale anche per la manutenzione dell’auto è diventato fondamentale. Molti automobilisti, per risparmiare, si affidano al mercato dell’usato per acquistare i pezzi di ricambio necessari. Questo settore in forte crescita ha però attirato l’attenzione dei malviventi che vogliono accalappiare facili prede. I truffatori hanno messo a punto raggiri ben orchestrati per ingannare chi cerca un affare.

Questi creano siti web e profili social clonati di aziende esistenti. Cosa fanno esattamente? Li fanno apparire tutto come autentici. Una volta che l’utente, ingannato dalla somiglianza, effettua un acquisto, viene indirizzato a pagare tramite IBAN collegati a carte prepagate. In alcuni casi, i truffatori arrivano persino a clonare le fatture, rendendo la truffa ancora più credibile. Ma, alla fine, il pezzo di ricambio non arriva e i numeri di telefono di contatto risultano irraggiungibili. Il cliente resta truffato e senza possibilità di recupero.

Difendersi dalle truffe online sui ricambi auto

Purtroppo, molte persone scoprono di essere state vittime di una truffa solo quando è troppo tardi. Per questo, è essenziale adottare alcune precauzioni per evitare di cadere in trappole simili. La prima cosa da fare è verificare attentamente l’affidabilità dell’azienda da cui si sta acquistando i pezzi dell’auto. Non fermarti al sito o al profilo social! Fai ricerche approfondite, soprattutto sulla ragione sociale dell’impresa.

Prima di procedere con qualsiasi acquisto, assicurati di chiedere informazioni dettagliate sulle modalità di pagamento e spedizione. In tal modo potrai controllare la validità dell’IBAN fornito. Evita anche di pagare su conti legati a carte prepagate o intestati a persone fisiche, poiché le aziende affidabili utilizzano conti aziendali ufficiali. L’allarme lanciato dall’Ada, l’Associazione degli Autodemolitori Italiani, invita a stare attenti e a rivolgersi alla Polizia Postale in caso di sospetti. Il consiglio sempre valido? Come detto, fai sempre le verifiche necessarie prima di acquistare ricambi auto online!