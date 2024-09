Il Samsung Galaxy S25 Ultra è stato recentemente avvistato sulla piattaforma Geekbench svelando parte della propria scheda tecnica. Il prossimo flagship del brand coreano arriverà sul mercato dotato di tutte le ultime soluzioni hardware.

Il componente più importante è certamente il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 che per il Galaxy S24 Ultra sarà in versione custom. Infatti, il device utilizzerà la versione “Snapdragon for Galaxy” che si preannuncia una variante con core operanti ad una frequenza maggiore rispetto al chipset tradizionale.

Nonostante questo overclock, il punteggio registrato su Geekbench non ha stupito. Come emerso in un nuovo report, la piattaforma ha confermato che il Galaxy S25 Ultra ha raggiunto i 3.096 punti nel test in single core e 9.080 punti nella prova dedicato al multi-core.

Samsung Galaxy S25 Ultra con SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 si piazza dietro OnePlus 13 su Geekbench, ma non c’è da preoccuparsi

Gli esperti hanno immediatamente effettuato alcuni confronti diretti con i valori ottenuti da OnePlus 13 nello stesso test. Questo smartphone, il cui SoC è in configurazione standard, ha fatto registrare 3.296 e 10.049 punti rispettivamente nel test in single e multi core.

Prima di far scattare gli allarmi per un potenziale flop di Samsung, bisogna considerare un aspetto fondamentale. Lo sviluppo dei due smartphone è in una fase completamente differente, con Samsung che sta ottimizzando il device e OnePlus pronta al lancio.

Una situazione del genere comporta che il test di Geekbench sia stato affrontato con un processore depotenziato da parte di Samsung. Il core prestazionale del Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy operava a 4.19 GHz, invece dei 4.32 GHz della versione base. Anche i core dedicati all’efficienza avevano una frequenza operativa di 2.90 GHz invece dei 3.53 GHz soliti.

Ne consegue che Samsung non ha spremuto al massimo il chipset Qualcomm e, nonostante tutto, il divario di performance si attesta su circa il 10%. Sebbene non siano disponibili dettagli ufficiali in merito, ci aspettiamo che nella configurazione definitiva, lo Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy potrà contare su frequenze operative più alte sia per i core della CPU che per la GPU. Questo si tradurrà in performance superiori e vantaggi nell’usabilità quotidiana del device.

Non resta che attendere le prossime settimane per scoprire nuovi dettagli sul prossimo flagship di Samsung.