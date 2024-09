Ebbene, uno degli annunci più amati da parte di tutti gli utenti della famiglia Sony durante l’ultimo State of play è stato quello inerente l’arrivo di una versione rimasterizzata di Horizon Zero Dawn, il titolo precedente a Forbidden West che è stato decisamente gradito a tutta la community e che a quanto pare si farà presto rivedere in una veste del tutto nuova e aggiornata per gli standard del tempo.

Il video di lancio

Secondo quanto annunciato durante lo State of Play, il titolo godrà di oltre 10 ore di conversazioni completamente rifatte, ridisegnate e ammodernate da un punto di vista delle texture e della grafica che a detta degli sviluppatori godrà del titolo PS5 Enhanced, dunque sarei in grado di sfruttare a pieno regime la potenza offerta dalla nuova console di Sony, in modo da garantire il massimo frame rate possibile alla massima risoluzione possibile godendo lo stesso tempo di tutte le tecnologie grafiche del caso, non a caso saranno presenti impostazioni grafiche realizzate ad hoc per la console e pensate per sfruttare appieno la sua potenza.

Per quanto riguarda il prezzo, il gioco sarà disponibile al costo di 49,99 € sul PlayStation Store e chi possiede già la copia old gen, potrà tranquillamente effettuare un upgrade al costo di 9,99 € piuttosto che acquistare il titolo completo e definitivo al prezzo massimo.

Come potete vedere dal video le novità grafiche sembrano decisamente interessanti e la mano del team di sviluppo sembra decisamente evidente, non rimane che attendere il prossimo 31 ottobre 2024 per toccare con mano questi cambiamenti e vedere tutta la potenza della nuova console della casa giapponese esprimersi.

Si tratterà infatti di uno dei primi titoli pensati per l’appunto per la console di nuova generazione annunciata recentemente e in arrivo il prossimo 7 novembre su tutti i mercati del mondo nonostante le tante controversie che ha scatenato.