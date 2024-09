Samsung ha fissato la data di presentazione ufficiale del Galaxy S24 FE per il prossimo 26 settembre. Il tanto atteso smartphone arriverà finalmente sul mercato per la gioia degli appassionati. Infatti, il dispositivo permette di godere dell’esperienza utente completa offerta dal produttore ad un prezzo accessibile per un flagship.

La conferma arriva direttamente dal brand in un modo molto particolare. Il Galaxy S24 FE è stato avvistato sul sito ufficiale di Samsung USA ma la pagina è stata rapidamente bloccata. Tuttavia, prima che il sito andasse offline, alcuni utenti sono riusciti a scoprire i dettagli definitivi sul device.

Negli Stati Uniti, il Galaxy S24 FE sarà proposto ad un prezzo di 649 dollari per la versione dotata di 8GB di memoria RAM e 128GB di memoria interna. La versione con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, invece, arriverà sul mercato a 709 dollari. Le colorazioni disponibili al lancio saranno Gray, Graphite, Mint e Blue ma è prevista anche la variante Yellow che sarà proposta solo in alcuni mercati selezionati.

Il lancio del Samsung Galaxy S24 FE è dietro l’angolo ma già possiamo scoprire la scheda tecnica completa e ufficiale del device

Il sito ufficiale Samsung ha permesso anche di scoprire la scheda tecnica completa del Galaxy S24 FE. Il display sarà un Super AMOLED da 6.7 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate a 120Hz. L’azienda promette un significativo miglioramento della luminosità massima per garantire la leggibilità all’esterno con giornate molto soleggiate.

Il SoC scelto dal produttore è l’Exynos 2400e, una versione leggermente depotenziata dell’Exynos 2400 presente sui Galaxy S24 e S24+. Nonostante le prestazioni limitate, ricordiamo che il SoC Exynos 2400e raggiunge una frequenza operativa massima di 3.1 GHz.

Come precedentemente indicato, la memoria RAM sarà di 8GB mentre saranno due i tagli di memoria interna: 128 e 256 GB. La batteria da 4600mAh promette ampia autonomia con 28 ore di riproduzine video come dichiarato da Samsung. Il device supporterà la ricarica rapida a 25W con cavo e a 15W senza cavo.

Il comparto fotografico sarà composto da un sensore principale da 50 megapixel affiancato ad una lente ultra-wide da 12m megapixel e un teleobiettivo da 8 megapixel. La fotocamera frontale da 10 MP sarà ottimizzata per i selfie e le videochiamate.