Nonostante gli sforzi di Samsung siano concentrati sullo sviluppo della famiglia Galaxy S25, un nuovo smartphone si prepara ad essere presentato. Si tratta del Galaxy S24 FE che arriverà sul mercato entro la fine dell’anno.

Il lancio non è ancora stato confermato ufficialmente da parte di Samsung ma sembra essere solo una questione di giorni. Infatti, il noto Evan Blass è entrato in possesso di informazioni molto importanti che sottolineano il debutto imminente.

Il leaker ha mostrato su X (social precedente noto come Twitter) un video unboxing del Galaxy S24 FE che sembra proprio un filmato ufficiale di Samsung. Nel filmato è possibile ammirare la confezione con cui lo smartphone verrà commercializzato e tutto il suo contenuto.

Samsung Galaxy S24 FE si mostra in un video unboxing mostrando la confezione di lancio e confermando il lancio imminente

Come da tradizione, è presente la spilla per rimuovere il carrello della SIM, una guida rapida per lo smartphone e un cavo USB-C. Purtroppo, è assente il caricabatterie, una scelta condivisa da tanti produttori per ridurre i rifiuti elettronici in commercio.

La personalizzazione sarà uno dei punti di forza del Galaxy S24 FE e questo traspare grazie alle tantissime colorazioni disponibili. Gli utenti potranno scegliere tra le tonalità blu, graffite, grigio, mente e giallo. Inoltre, dal punto di vista tecnico, lo smartphone sarà caratterizzato da un vetro protettivo Gorilla Glass Victus+ e una batteria 4.700mAh con supporto alla ricarica rapida a 25W.

Il comparto fotografico potrà contare su un sensore principale da 50 MP, una lente ultra wide da 12 MP e un teleobiettivo da 8 MP con zoom 3X. La fotocamera anteriore, invece, sarà da 10MP. Le prestazioni saranno garantite dal SoC Exynos 2400e ma ci aspettiamo anche la presenza di un chipset Qualcomm per alcuni mercati di riferimento.

Il possibile prezzo di lancio potrebbe aggirarsi sui 650 dollari per la versione da 128GB di memoria interna. La variante da 256GB invece, potrebbe arrivare a circa 700 dollari. Non resta che attendere maggiori dettagli da parte di Samsung che certamente non tarderanno ad arrivare.