È da poco terminata la promozione de Il Pianeta Degli Sconti su PlayStation Store. Si tratta di una promozione davvero di rilievo e che ha permesso agli utenti di portarsi a casa tantissimi videogiochi a dei prezzi decisamente accessibili. Una volta terminati questa promo, comunque, il colosso del gaming Sony ha deciso di proporre un’altra promozione altrettanto super. Ci stiamo riferendo in particolare alla promo denominata Grandi giochi, grandi affari. Vediamo qui di seguito i dettagli.

PlayStation Store, arriva la nuova promozione Grandi giochi, grandi affari

Il noto colosso del gaming Sony ha deciso di rendere disponibile su PlayStation Store un’altra super promozione di rilievo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla nuova promozione denominata Grandi giochi, grandi affari. Quest’ultima va così a sostituire per il momento la precedente promozione Il Pianeta Degli Sconti .

Con la nuova promo in questione, gli utenti potranno acquistare con degli sconti notevoli svariati viodegiochi disponibili sia per la precedente console da gaming PlayStation 4 sia con l’attuale console da gaming PlayStation 5. Anche in questo caso, gli utenti potranno accedere a degli sconti davvero sensazionali, che in alcuni casi arrivano fino al 90%.

Con uno sconto del 50%, segnaliamo ad esempio i videogiochi denominati Assassin’s Creed Mirage Deluxe Edition e Dark Souls Remastered. Grazie a questo sconto, questi ultimi sono disponibili all’acquisto ad un prezzo rispettivamente pari a 29,99 euro e 19,99 euro. Ci sono poi degli sconti ancora più interessanti. Con uno sconto del 75%, infatti, troviamo tanti altri videogiochi. Tra questi, ci sono ad esempio i videogiochi Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe e The Witcher 3: Wild Hunt Complete. Questi sono disponibili all’acquisto ad un prezzo scontato rispettivamente pari a 14,99 euro e 12,49 euro.

Come sempre, questi sono solo alcuni dei videogiochi proposti in sconto con la nuova promo Grandi giochi, grandi affari. Vi consigliamo di visitare la pagina ufficiale di PlayStation Store per non perdere nessuno sconto.