Samsung si prepara a svelare il Galaxy S24 FE. Sembra infatti che la data sia finalmente stata confermata. Un video pubblicato sul sito dell’azienda infatti lascia intendere che il nuovo smartphone sarà presentato ufficialmente il 26 settembre 2024. Le informazioni sono emerse attraverso un contenuto promozionale, che ha mostrato un dispositivo molto simile a quello descritto nelle numerose informazioni delle ultime settimane. Anche se non vi è la certezza al 100%, gli indizi sembrano puntare proprio a questo modello. Il Galaxy S24FE, si pensa virgola, presenterà caratteristiche di alto livello. Tra cui un telaio in metallo, una tripla fotocamera posteriore e la tecnologia GalaxyAI. Finora riservata ai dispositivi della serie GalaxyS o Z.

Galaxy Tab S10+: nuovi tablet all’orizzonte

Oltre al design, trapelano alcune specifiche tecniche del Galaxy S24 FE. Lo smartphone sarà dotato di un display AMOLED da 6,65“. Il tutto con una luminosità di picco di 1.900 nit e protezione Gorilla Glass Victus+. Le opzioni di fotocamera includono un sensore principale da 50MP, un ultra-grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x. La batteria avrà una capacità di 4.565mAh, con supporto per la ricarica rapida a 25W. Il processore sarà l’Exynos 2400. Anche se negli Stati Uniti si preveda una versione con il chip Snapdragon 8 Gen 3.

Il lancio del Galaxy S24 FE non sarà l’unica novità per Samsung. Insieme allo smartphone, la casa sudcoreana dovrebbe svelare anche i nuovi tablet GalaxyTab S10+ e S10 Ultra. Questi, secondo le informazioni più recenti, arriveranno in commercio subito dopo la presentazione ufficiale. I modelli presenteranno display AMOLED con refresh rate a 120 Hz. Mentre al centro della sua struttura troviamo il potente MediaTek Dimensity 9300.

Il Galaxy TabS10+ avrà uno schermo da 12,4 pollici e sarà disponibile con12 GB di RAM e fino a 512GB di memoria interna. Il TabS10Ultra, invece, si distinguerà per un display più ampio, da 14,6 pollici, e opzioni di RAM che raggiungeranno i 16GB. Entrambi i tablet poi supporteranno la ricarica rapida a 45W. In più utilizzeranno il sistema operativo Android 14, personalizzato con la One UI di Samsung.