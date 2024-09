Leapmotor fa finalmente il suo debutto in Italia con una citycar elettrica. Per chi non la conoscesse, Leapmotor è una jointventure nata da poco e al cui capo troviamo il numero uno di Stellantis, Carlos Tavares.

Nello specifico, Leapmotor International è detenuta da Stellantis per il 51% grazie ad un investimento di ben 1,5 miliardi di euro. Non a caso, si tratta di un grandissimo investimento per Stellantis, un investimento grazie al quale ora ha acquisito il 21% del capitale azionario dell’azienda cinese. Scopriamo insieme maggiori dettagli sulla jointventure che consentirà di vendere vetture sul territorio europeo nel corso di questo articolo.

Leapmotor International: debutto in Italia con la T03

Debutta in Italia e in Europa Leapmotor International con l’obiettivo di portare sul mercato nuovi modelli elettrici. L’arrivo sul mercato italiano viene fatto con il debutto dei due modelli completamente elettrici denominati C10 e T03.

Con 3.620 mm lunghezza, 1.577 mm larghezza e 1.652 mm altezza, la Leapmotor T03 si presenta sul mercato come una citycar con frontale arrotondato e tetto panoramico. E’ in grado di ospitare 4 passeggeri ed è dotata di 5 porte. A contraddistinguere la vettura, non mancano fari anteriori LED con fari automatici e l’innovativa funzione denominata Follow Me Home.

Ad offrire maggiore comfort all’interno, Leapmotor ha deciso di implementare importanti strumenti tecnologici. Nello specifico, non manca una strumentazione digitale con uno schermo da 8 pollici un sistema di infotainment con display da 10,1 ” posizionato centralmente.

Dal punto di vista tecnico, la Leapmotor T03 è dotata di un powertrain composto da un motore da 95 CV e una coppia massima di 158 Nm. A completare il tutto, una batteria da 37,3 kWh che offre un’autonomia di 265 km nel ciclo WLTP.

Tutti coloro che sono interessati all’acquisto della Leapmotor T03 hanno la possibilità di scegliere la carrozzeria tra 3 diverse colorazioni: Bianco Luminoso, Argento Stellato e Blu Ghiaccio. Leapmotor T03, già disponibile da fine settembre, ha un costo lancio di soli 17.900 euro. Il costo normale è invece di 18.900 euro.