Volkswagen ferma la produzione dell’ID.4 per un difetto alle portiere

Volkswagen ha deciso di sospendere la produzione dell’ID.4 nell’impianto di Chattanooga, in Tennessee. Il motivo? Le maniglie delle portiere del SUV elettrico. Queste pare non siano conformi alle specifiche di impermeabilità, permettendo all’umidità di entrare nel circuito di controllo. Tale difetto potrebbe causare l’apertura accidentale delle portiere durante la guida. Quanto è grave la situazione?

Il problema è noto da tempo. La casa automobilistica ha già emesso infatti più richiami per cercare di risolverlo. Per quanto abbia agito però non è ancora stata sviluppata una soluzione definitiva, motivo per il quale la produzione è stata interrotta. Non è chiaro quanto durerà il fermo. Volkswagen ha dichiarato che con lo stop cercherà di fare di tutto per proteggere dipendenti, concessionari e consumatori durante questa fase critica. Circa 200 dipendenti di Chattanooga saranno temporaneamente in congedo forzato. L’azienda però ha assicurato il mantenimento dell’80% dello stipendio e dei benefit.

Richiami e indagini in corso sul modello Volkswagen

Oltre alla pausa produttiva, Volkswagen ha chiesto ai concessionari di fermare le vendite dell’ID.4. Non saranno bloccati soltanto i modelli nuovi ma anche quelli usati. Ma cosa significa per i proprietari? La casa automobilistica ha richiamato ora circa 100 mila ID.4 in circolazione negli Stati Uniti. Questi modelli, prodotti tra il 2021 e il 2024, includono anche quelli realizzati in Germania prima che la fabbrica di Chattanooga fosse aperta.

Nel frattempo, l’Office of Defects Investigation della National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ha avviato un’indagine. Dopo aver ricevuto segnalazioni di aperture accidentali delle portiere della Volkswagen ID.4 durante la guida sta cercando di capire quale sia l’esatta situazione corrente. Per fortuna, non sono stati segnalati incidenti o feriti a causa del difetto. I proprietari del SUV elettrico saranno informati ufficialmente del richiamo entro il primo novembre. Volkswagen ha intanto ribadito che l’ID.4 rimane uno dei veicoli elettrici più venduti in America. La casa automobilistica resta impegnata nella crescita del proprio portafoglio di auto elettriche. La pausa nella produzione non intacca, quindi, la fiducia del marchio nel suo SUV elettrico. Riuscirà Volkswagen a risolvere il problema in tempi brevi?