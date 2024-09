Un prezzo davvero di tutto rispetto, con annesso uno sconto da non perdere, vi attende su Amazon, per l’acquisto di una smart TV di casa Philips, si tratta di un OLED di altissima qualità, che vuole distinguersi dalla massa, mettendo a disposizione del consumatore il meglio della tecnologia, ad un prezzo assolutamente convincente.

Il dispositivo di cui vi parliamo oggi è il 55OLED769, si tratta di una smart TV con diagonale da 55 pollici, dal design estremamente moderno e piacevole, infatti le cornici sono praticamente assenti, offrendo una piacevolissima sensazione di infinity display che apre le porte verso la totale immersione per un’esperienza superiore al normale. La risoluzione massima raggiunge è l’ultra HD, 4K, la tecnologia OLED riesce a garantire colori molto precisi e definiti, con nitidezza di altissima qualità.

Smart TV Philips: che sconto oggi su Amazon

Acquistare una smart TV, soprattutto con tecnologia OLED, è molto complesso dal punto di vista economico, proprio perché al giorno d’oggi la spesa da sostenere supera di gran lunga le possibilità di molti utenti. Per questo motivo è necessario approfittare delle rare offerte che è possibile trovare attive, come ad esempio la soluzione di casa Philips, che parte da un listino di 1378,63 euro, per scendere del 19% fino ai 1119 euro necessari oggi per l’acquisto a questo link.

Il sistema operativo è il Titan OS TV, con supporto a Dolby Vision e Dolby Atmos Sound, è perfettamente compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant, ed integra parte di intelligenza artificiale per la gestione dei dettagli e dei contenuti. E’ un televisore perfettamente compatibile con DVB-T2, dicasi digitale terrestre di seconda generazione, oltretutto permette l’installazione delle principali applicazioni di streaming per la visione dei contenuti.