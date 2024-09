Il Samsung Galaxy Tab S9 Ultra è oggi il miglior tablet Android in commercio, un prodotto che tutti vorrebbero poter acquistare, integra al proprio interno le migliori specifiche tecniche del momento, sembra perfetto sotto molteplici punti di vista, ha solo un difetto: il prezzo di vendita. Fortunatamente in questi giorni Amazon è stata in grado di abbassare la spesa, riducendola di molto rispetto al listino originario, che ricordiamo si avvicina pericolosamente ai 1500 euro.

Avvicinandovi a questo prodotto dovete prima di tutto sapere che è molto grande, le sue dimensioni sono decisamente elevate, tanto da arrivare a toccare 326,4 x 208,6 x 5,5 millimetri (eccezionale lo spessore così ridotto), ed un peso di 732 grammi. Non è chiaramente un tablet facilmente trasportabile o pensato per essere utilizzato particolarmente in mobilità, lo possiamo quasi considerare alla stessa stregua di un piccolo notebook, sia in termini di funzionalità che di prezzo.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra: l’offerta imperdibile su Amazon

Gli utenti che vogliono acquistare l’ultimo tablet di Samsung possono approfittare di questa offerta Amazon, che prevede un prezzo finale di 1189 euro, con annessa la solita garanzia di 24 mesi. Ciò che rende la promozione ancora più interessante è la presenza, incluso in confezione, del battery pack, ovvero di un powerbank esterno che vi aiuterà ad estendere la durata della vostra batteria, potendo continuare ad utilizzare il tablet, prima di ricorrere alla presa a muro.

Il display è da 14,6 pollici di diagonale, ha una risoluzione di 1848 x 2960 pixel, con densità di 239 ppi, un dynamic AMOLED 2X con refresh rate a 120Hz, e soprattutto protezione Gorilla Glass 5, così da essere sicuri di non rovinarlo in alcun modo. Il processore è invece l’eccellente Qualcomm Snapdragon 8 Gen2, che viene affiancato da 12GB di RAM e fino a 512GB di memoria interna (comunque espandibile con microSD).