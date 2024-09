Samsung è già da tempo al lavoro sullo sviluppo della nuova famiglia di smartphone top di gamma per il prossimo anno. I futuri Galaxy S25 saranno presentato solo tra gennaio e febbraio del prossimo anno, ma i device stanno già arrivando presso gli enti di certificazione.

Il Galaxy S25 è stato avvistato presso gli uffici dell’ente 3C in Cina. Si tratta di uno dei passaggi fondamentali per consentire la commercializzazione dei dispositivi tecnologici all’interno del Paese asiatico. Lo stesso processo è già stato avviato anche per il Galaxy S25+.

Sulla base delle informazioni inserite all’interno del database 3C, possiamo maggiori dettagli sui prossimi flagship di Samsing. Entrando maggiormente nello specifico, il Galaxy S25 è caratterizzato dal model number SM-S9310 mentre il Galaxy S25+ ha il model number SM-S9360.

Il lancio dei nuovi Samsung Galaxy S25 non avverrà prima del prossimo anno ma possiamo già scoprire alcuni dettagli sui prossimi flagship

Entrambi i device supporteranno la ricarica rapida a 45W e non ci saranno grandi variazioni rispetto ai modelli precedenti. Inoltre, c’è un aspetto che certamente farà storcere il naso agli utenti. Gli smartphone non avranno il caricabatterie in confezione, esattamente come accaduto con la generazione precedente.

La batteria del Galaxy S25 sarà da 4.000 mAh mentre la variante Plus avrà una capacità di 4,900 mAh. Chiaramente, la batteria più grande sarà quella di Galaxy S25 Ultra che raggiungerà i 5.000mAh. Tutti i modelli supporteranno la ricarica rapida in modalità wireless oltre che in modalità cablata e la possibilità di caricare altri dispositivi.

Inoltre, il database 3C evidenzia anche che il Galaxy S25 Ultra sarà il primo smartphone Samsung a supportare la connettività satellitare. Questa tecnologia sta diventando sempre più diffusa e l’azienda coreana ha voluto implementarla sul proprio flagship assoluto.

Resta ancora da chiarire quale sarà il System-on-Chip scelto da Samsung per i tre device. Gli analisti sembrano concordi nell’indicare lo Snapdragon 8 Gen 4 anche se manca l’ufficialità in merito. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.