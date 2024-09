Apple ha appena distribuito un nuovo aggiornamento per gli AirPods Pro 2 e gli AirPods4. Questo update è stato rilasciato a pochi giorni dal precedente, che ha introdotto funzionalità annunciate durante la conferenza annuale WWDC. Tra cui il controllo delle chiamate con i movimenti della testa e il miglioramento dell’audio per il gaming.

Apple: studio clinico e nuove tecnologie per il benessere dell’udito

Non ci sono ancora dettagli precisi riguardo alle novità incluse in quest’ ultima versione. Ma si è speculato molto sul fatto che essa rappresenti una sorta di introduzione a ciò che dovrà avvenire realmente in futuro. Sembra infatti che tali accessori tecnologici riusciranno a svolgere anche alcune funzioni tipiche degli apparecchi acustici. A tal proposito la Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha dato il via libera a queste prestazioni lo scorso 12 settembre. L’ente ha infatti definito il sistema di Apple come il primo software per strumenti audio venduti liberamente. Ovvero senza prescrizione medica. Anche se si tratta di funzioni non ancora attivate, è previsto che vengano implementate entro l’anno.

Questa innovazione rappresenta un importante passo avanti per la salute uditiva. Secondo uno studio clinico condotto su 118 persone con perdite uditive da lievi a moderate, la capacità di autoregolazione ha offerto risultati simili a quelli ottenuti da una regolazione professionale degli apparecchi. Ma le novità non si fermano qui. Apple ha in programma anche una modalità di Protezione dell’Udito. Tale funzionalità permetterà agli AirPods Pro 2 di adattarsi a situazioni rumorose, come i concerti, senza compromettere la qualità del suono.

In aggiunta, un nuovo Test dell’Udito sarà presto disponibile. Attraverso il quale, gli utenti potranno toccare lo schermo quando percepiscono specifici toni emessi dagli auricolari, e i risultati saranno integrati nell’app Salute. Ciò consentirà di creare un profilo audio personalizzato per ottimizzare la funzione di apparecchio acustico. Nonostante l’entusiasmo, l’ azienda ha chiarito che queste capacità avanzate però non saranno disponibili per gli AirPods4.