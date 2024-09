E’ delle scorse ore l’annuncio che vede protagonista la Horse. Quest’ultima ha fatto sapere che darà il via alla fornitura di ben 12.000 unità ibride HR10 per la casa costruttrice Lecar. Per chi non la conoscesse, la Horse è stata fondata lo scorso anno grazie ad una joint venture tra Geely e il gruppo automobilistico Renault.

Nello specifico, i motori che la Horse fornirà grazie all’accordo raggiunto nelle scorse ore saranno utilizzati per la Lecar 459 Hybrid, suv coupé realizzata dalla startup brasiliana fondata da un importante imprenditore. Scopriamo insieme maggiori dettagli sul nuovo accordo che riguarderà la fornitura di motori.

Horse e Lecar firmano un accordo per una nuova vettura ibrida

L’accordo raggiunto tra le due parti non può che rappresentare un passo avanti importante per la realizzazione di un veicolo che dovrebbe arrivare sul mercato già nel corso del 2026. Alcune notizie diffuse ci consentono già di sapere quali saranno le specifiche tecniche che andranno a contraddistinguere la nuova vettura.

Si parla di HR10, questo il nome del motore. Nello specifico, è un 3 cilindri da 1 litro dorato di una potenza di 116 CV e una coppia di 200 Nm. Sappiamo inoltre che sarà implementato all’interno del powertrain della Lecar 459 Hybrid. Secondo quanto diffuso, si tratta di un suv coupé con una potenza complessiva di 163 CV.

La Horse, firmando un accordo per la fornitura dei motori che saranno impiegati sulla Lecar 459 Hybrid, porterà alla fornitura iniziale di un numero pari a 12.000 unità l’anno. Naturalmente tale numero è provvisorio, non sappiamo infatti se un incremento della domanda porterà ad una maggiore fornitura.

E’ importante inoltre dire che la Lecar 459 Hybrid si contraddistinguerà grazie al sistema range extender. In questo caso, l’unità a combustione viene impiegata per ricaricare la batteria che alimenta il motore elettrico. Come accennato in apertura, il veicolo potrebbe arrivare sul mercato già nel 2026, non ci resta che attendere.