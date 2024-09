Continuano a emergere anticipazioni riguardo al prossimo gioiello di casa Samsung, il Galaxy S25 Ultra. Ogni giorno infatti sorgono nuove informazioni che svelano dettagli interessanti sul design. Secondo quanto riportato dal noto leaker Ice Universe, l’azienda coreana avrebbe deciso di abbandonare le linee squadrate che hanno caratterizzato il GalaxyS24Ultra. In favore di un look più morbido, l’ S25Ultra dovrebbe presentare angoli più arrotondati. In modo da conferire allo smartphone un aspetto visivamente più moderno e accattivante.

Le immagini condivise online confermano le modifiche estetiche che Samsung potrebbe introdurre. Segnando un cambiamento rilevante rispetto alla generazione precedente. La parte frontale, in particolare, sembrerebbe essere oggetto di un’importante rivisitazione. Così da rendere il dispositivo esteticamente più attraente. Ma anche più confortevole nell’uso quotidiano. Questo restyling potrebbe attirare una nuova fascia di clienti alla ricerca di uno stile più elegante e maneggevole.

Galaxy S25 Ultra:: specifiche tecniche, prestazioni elevate e nuove funzioni

Oltre al design, le indiscrezioni trapelate riguardano anche le specifiche tecniche che Samsung Galaxy S25 Ultra potrebbe offrire. Il dispositivo sarà quasi certamente equipaggiato con il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Una scelta che promette prestazioni di alto livello. In più, dovrebbe vantare una quadrupla fotocamera con un sensore principale da 200 megapixel. Questa configurazione fotografica, insieme al supporto per la S Pen, punta a soddisfare sia gli appassionati di fotografia mobile che i professionisti.

Si parla anche di una batteria da 5.000mAh, che garantirà un’ottima autonomia per l’uso quotidiano. Ciò nonostante la potenza del processore e le capacità multimediali del device. La parte posteriore, infine, dovrebbe avere uno spessore di 8,2mm, rendendo il cellulare piuttosto sottile per la sua categoria. La presentazione ufficiale è prevista per i primi mesi del 2024. Il senso di attesa cresce in maniera esponenziale tra gli appassionati di tecnologia. Ovviamente le aspettative sono molto alte a riguardo e, date le caratteristiche di cui dispone, si può ben comprendere la ragione.