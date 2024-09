I top di gamma Samsung previsti per i primi mesi del prossimo anno sono al centro dell’attenzione. In particolar modo, è il Samsung Galaxy S25 Ultra ad attirare l’attenzione grazie ad alcune immagini mostrate dal leaker Ice Universe, che confronta il nuovo dispositivo con il suo predecessore per esaltare le nuove scelte estetiche del colosso. Inoltre, informazioni riguardo la scheda tecnica sono emerse in questi ultimi giorni fornendo alcuni dettagli sulla capacità della batteria dei tre modelli della serie Galaxy S.

Samsung Galaxy S25 Ultra: design e scheda tecnica

Il post condiviso su X dal leaker Ice Universe paragona il Samsung Galaxy S25 Ultra al suo predecessore mostrando come tra le novità vi sia una riduzione sostanziale dello spessore dello smartphone e di conseguenza una riduzione del suo peso. Un altro tratto distintivo riguarda i bordi del dispositivo, che saranno più curvi rispetto a quelli del Galaxy S24 Ultra, e le cornici del display, anch’esse molto più sottili. Nel complesso, lo smartphone sfoggia un design molto più elegante e allo stesso tempo pratico nonostante le dimensioni.

Il comparto fotografico non presenta particolari differenze e i sensori continueranno a essere disposti su due linee verticale, prive di un modulo che le raggrupperà. Alcuni aggiornamenti potrebbero presentarsi dal punto di vista tecnico. Il top di gamma potrebbe infatti accogliere un sensore principale da 200 MP, un teleobiettivo da 10 MP, un teleobiettivo periscopico e un’ultra grandangolare da 50 MP. Per quanto riguarda la batteria non sono previsti cambiamenti. Il Samsung Galaxy S25 Ultra potrebbe deludere le aspettative sotto questo punto di vista, continuando a proporre una batteria da 5000 mAh proprio come il Galaxy S24 Ultra. Allo stesso modo, i due ulteriori dispositivi della serie non accoglieranno batterie più grandi.

I cambiamenti principali riguarderanno la presenza di nuove funzioni basate sull’intelligenza artificiale ma se considerata la presenza di Galaxy AI anche sui modelli attualmente in commercio, è plausibile chiedersi se varrà effettivamente la pena attendere l’arrivo del nuovo dispositivo Samsung. L’azienda potrebbe comunque sorprendere tutti rilasciando uno smartphone dalle qualità impeccabili ma a noi non resta che attendere ancora per poter ottenere maggiori conferme.