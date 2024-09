Il prossimo 17 ottobre si terrà la Oppo Developer Conference 2024, conferenza tenuta dal produttore per gli sviluppatori. In questa occasione, il brand mostrerà tante novità ma la più attesa è certamente il debutto della ColorOS 15.

Ci aspettiamo che l’interfaccia utente proprietaria di Oppo avrà ampio spazio per mostrarsi agli sviluppatori e a tutti i curiosi. Come emerso dagli ultimi report disponibili in rete, la ColorOS 15 sarà rivoluzionaria sotto molti aspetti, evolvendo nettamente la precedente versione.

In particolare, gli analisti sostengono che il software sarà basato sull’Intelligenza Artificiale che giocherà un ruolo importante all’interno del sistema operativo. Questa scelta permetterà di rendere molto più reattivi e funzionali i dispositivi su cui il sistema operativo verrà installato. Inoltre, potrà contare su tutte le ottimizzazioni software e feature legate ad Android 15.

Oppo presenterà tanti nuovi device nel corso delle prossime settimane oltre che l’attesa ColorOS 15 basata su Android 15

Tuttavia, la ColorOS 15 non sarà l’unica sorpresa della Oppo Developer Conference 2024. Come rivelato dal noto leaker Digital Chat Station, in occasione dell’evento saranno svelati anche i nuovi smartphone appartenenti alla famiglia Find X8.

Ci aspettiamo che la serie sarà composta da tre modelli: Find X8, Find X8 Pro e il Find X8 Pro Satellite Communication Version. Tutti questi smartphone saranno spinti dal SoC Dimensity 9400 realizzato da MediaTek.

La conferenza sarà lo scenario perfetto per mostrare anche tantissimi altri dispositivi dell’ecosistema del produttore. Gli esperti si aspettano il lancio del tablet Oppo Pad 3 Pro oltre che delle cuffie true-wireless Enco X3. In rete ci sono riferimenti anche ad una nuova variante di colore per lo smartwatch Watch X, confermando l’impegno del brand a creare una serie di dispositivi utili a migliorare l’esperienza utente in ogni contesto di utilizzo.

Non resta che attendere ancora qualche settimana per poter scoprire tutte le novità che Oppo ha in cantiere per i propri utenti.